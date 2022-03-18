SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'ın 'eski aşkı' depreşti! Camiada büyük beklenti...

Son dakika: Beşiktaş'ın 'eski aşkı' depreşti! Camiada büyük beklenti...

18.03.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca için siyah - beyazlı yönetim harekete geçti. Brezilyalı yıldızın takımı Al Nassr'dan ayrılmasını bekleyen Beşiktaş Yönetimi, fesih sürecini yakından izliyor. İşte haberin detayları...

Son dakika: Beşiktaş'ın 'eski aşkı' depreşti! Camiada büyük beklenti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala takımlar gelecek sezon için harekete geçti. Süper Lig devlerinin gündemine Anderson Talisca geldi. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı on numara için flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada gündeme getirdiği Anderson Talisca için bugüne kadar resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı oyuncunun kulübüyle sözleşme fesih sürecini yakından takip ediyor.

TALISCA'DAN 'FEDA' BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sorulan soruya Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açık kapı bırakacak şekilde cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı yönetim pahalı kontratların bitmesi nedeniyle bu tür bir transfere sıcak bakıyor. Ancak yine belli başlı kriterlerin yerine gelmesini bekleyen yönetim son olarak forma giydiği Al Nassr’dan yaklaşık 8 milyon euro kazanan Talisca’nın, önerilecek rakama evet diyerek bir anlamda ‘FEDA’ demesi gerekecek.

Beşiktaş Yönetimi ayrıca bir başka yüksek kontratlı oyuncu olan Alex Teixeira’nın da gelmesi muhtemel teklifleri kabul etmesini bekleyecek. Bu şartların olmaması halinde hem kadro planlaması hem de mali açıdan zorluklar yaşayacağını düşünen Beşiktaş Yönetimi bu nedenle adımlarını temkinli atacak.

80 MAÇTA 37 GOL

Siyah-beyazlı takımda 2016-2018 arası forma giyen Anderson Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı. 2016-17 sezonunda şampiyonluğa büyük katkısı olan Brezilyalı yıldız tribünlerin sevgilisi olmuştu. (Milliyet)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta karar verildi: 'Anlaşalım!'Beşiktaş'ta karar verildi: 'Anlaşalım!'
Galatasaray, Barcelona'yı elinden kaçırdı!Galatasaray, Barcelona'yı elinden kaçırdı!
Derbinin önüne geçen pozisyon! Derbinin önüne geçen pozisyon!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Galatasaraylı futbolcu için flaş sözler: "Sıfır katkı, yürüyecek hali yok!"

Galatasaraylı futbolcu için flaş sözler: "Sıfır katkı, yürüyecek hali yok!"

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Xavi'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması!

Xavi'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.