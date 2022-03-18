Son dakika: Beşiktaş'ın 'eski aşkı' depreşti! Camiada büyük beklenti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala takımlar gelecek sezon için harekete geçti. Süper Lig devlerinin gündemine Anderson Talisca geldi. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı on numara için flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada gündeme getirdiği Anderson Talisca için bugüne kadar resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı oyuncunun kulübüyle sözleşme fesih sürecini yakından takip ediyor.

TALISCA'DAN 'FEDA' BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sorulan soruya Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açık kapı bırakacak şekilde cevap vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı yönetim pahalı kontratların bitmesi nedeniyle bu tür bir transfere sıcak bakıyor. Ancak yine belli başlı kriterlerin yerine gelmesini bekleyen yönetim son olarak forma giydiği Al Nassr’dan yaklaşık 8 milyon euro kazanan Talisca’nın, önerilecek rakama evet diyerek bir anlamda ‘FEDA’ demesi gerekecek.

Beşiktaş Yönetimi ayrıca bir başka yüksek kontratlı oyuncu olan Alex Teixeira’nın da gelmesi muhtemel teklifleri kabul etmesini bekleyecek. Bu şartların olmaması halinde hem kadro planlaması hem de mali açıdan zorluklar yaşayacağını düşünen Beşiktaş Yönetimi bu nedenle adımlarını temkinli atacak.

80 MAÇTA 37 GOL

Siyah-beyazlı takımda 2016-2018 arası forma giyen Anderson Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı. 2016-17 sezonunda şampiyonluğa büyük katkısı olan Brezilyalı yıldız tribünlerin sevgilisi olmuştu. (Milliyet)

