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  4. Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo için olay yaratan iddia! "Gaz çıkardığı için gönderildi!"

Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo için olay yaratan iddia! "Gaz çıkardığı için gönderildi!"

10.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş forması giydiği dönemde 2 kez şampiyon olan ve Fransa Ligue 1 devi Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes, burada kaptanlığa kadar yükselmişti. Bu sezon kadro dışı bırakılan ve devre arasında Bordeaux'ya imza atan oyuncu için ortaya atılan iddia duyanları şaşırttı. Marcelo'nun soyunma odasında sürekli gaz çıkardığı ve bununla eğlendiği öne sürüldü.

Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo için olay yaratan iddia! "Gaz çıkardığı için gönderildi!"
Marcelo Guedes

Marcelo Guedes

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bordeaux
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Son dakika haberleri: Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Marcelo Guedes hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ GAZ ÇIKARMA

Marcelo Guedes

Fransa'nın köklü gazetelerinden L'Equipe, tecrübeli stoperin Lyon'da kadro dışı kalma sebebinin performans olmadığını, soyunma odasında gaz çıkarma ve yaptığıyla eğlenme olduğunu iddia etti.

"ARKA ARKAYA GAZ ÇIKARDI VE GÜLDÜ"

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Sezon başında Angers'e 3-0 yenildikleri maçın ardından arka arkaya gaz çıkardığı ve dakikalarca güldüğü belirtildi. Lyon Sportif Direktörü Juninho da bu gelişmeyi öğrenince Marcelo'yu kadro dışı bırakma kararı aldı.

TEKNİK DİREKTÖR İLE SORUN YAŞADI

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Devre arasında Bordeaux ile sözleşme imzalayan Marcelo'nun soyunma odasında sık sık gaz çıkardığı bu yüzden teknik direktör Peter Bosz ile sorun yaşadığı ifade edildi.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

Kadro dışı kaldığı dönemde soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı konuya ilişkin "Bu haberler doğru değil." demişti. Konunun detayları bugün ortaya çıkınca Marcelo'nun sessiz kalması ise dikkat çekti.

1.91'lik stoperin adı sezon başında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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