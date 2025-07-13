SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni başladı...

Beşiktaş’da Orkun Kökçü için imza töreni düzenleniyor. Başkan Serdal Adalı ile Orkun Kökçü Tüpraş stadyumu'nda yerini aldı ve törende açıklamalarda bulunuyorlar. İşte detaylar...
Serdal Adalı: ''Yeniden doğuşun ve ayağa kalkışın ilanı için buradayız. Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. Hiç kimsenin aklına gelmeyen oyuncuları gider alırız sözümüzü bugün yerine getiriyoruz. Orkun Kökçü gibi özel bir futbolcunun imzası için buradayız. Bu formayı ilk kez giymedi, çocukluğundan beri sırtında taşıdı. Kendisi için yapılan fedakarlıklara karşılık o da gereğini yapacağına yürekten inanıyorum. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, vazgeçmeyen takımımızın sembolü olacak."
Orkun Kökçü: "Sevgili ailem! Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim, burada daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu an dünyadaki en mutlu insan benim. Takıma, hocalarımıza, başkanımıza ve bana destek olun. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. En iyisi birazdan üçlü çektirmeye geleyim."
Orkun Kökçü, Beşiktaş'a imzayı attı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Milli yıldız Orkun Kökçü için düzenlediği imza törenine taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. Stadyumdaki büyük doluluk oranı göze çarpan bir detay oldu.
Milli yıldız Orkun Kökçü her şey dahil 30 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile Süper Lig tarihine geçti. Bu rakam, geçen sezon Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödediği 19.5 milyon euroyu geçerek, Orkun Kökçü’yü Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncusu yaptı.
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