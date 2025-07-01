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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul'a indi... Havaalanında büyük karşılama!

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul'a indi... Havaalanında büyük karşılama!
Burak Kavuncu

Geçtiğimiz sezon yaşadığı başarısızlık sonrası transfer döneminde hereketli olması beklenen Beşiktaş'ta transfer haberleri bir bir geliyor. Kara Kartal Roma'nın İngiliz forveti Tammy Abraham'ı transfer ettiğini açıkladı. Transferi tamamlanan yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. İngiliz golcü ile sağlık kontrollerinin ardından 1+3 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıldız oyuncunun ilk sözleri...

''YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM.''

SON DAKİKA: Beşiktaş ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul a indi... Havaalanında büyük karşılama! 1

Tammy Abraham, "Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım. Formamız çok güzel, mükemmel. Çok beğendim. Taraftarlarımızın önünde bu güzel formayla goller atacağım." açıklamasında bulundu.

KULÜP TARİHİNİN EN YÜKSEK TRANSFER BEDELİ!

SON DAKİKA: Beşiktaş ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul a indi... Havaalanında büyük karşılama! 2

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirimde bulundu. Abraham, Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Roma'dan kiralanacak oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Bu rakam, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

KİRALIK MİLAN DÖNEMİ

SON DAKİKA: Beşiktaş ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul a indi... Havaalanında büyük karşılama! 3

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Milan da geçiren yıldız golcü oyuncu 44 karşılaşma da forma giyerken, 10 gol atıp, 6 asist yaparak tamamladı.

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