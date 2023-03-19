SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tayyip Talha Sanuç sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç için yapılan açıklamada sağ uyluk arka adalesinde ise gerilme ve kanama tespit edildiğini öğrenilmişti.

KADRODAN ÇIKARILDI!

TFF'den yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada "A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı. Tayyip Talha Sanuç’un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

