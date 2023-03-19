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  4. SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tayyip Talha Sanuç sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tayyip Talha Sanuç sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

19.03.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın 23 yaşındaki genç oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım adat kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tayyip Talha Sanuç sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
Tayyip Talha Sanuç

Tayyip Talha Sanuç

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç için yapılan açıklamada sağ uyluk arka adalesinde ise gerilme ve kanama tespit edildiğini öğrenilmişti.

KADRODAN ÇIKARILDI!

TFF'den yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada "A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı. Tayyip Talha Sanuç’un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

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