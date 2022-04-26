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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızına maç sonunda olay sözler! "Gönderin gitsin..."

26.04.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan ve 2 haftadır galibiyet alamayan Beşiktaş'ta camiadaki olumlu hava tersine döndü. Siyah - beyazlılar; Kasımpaşa'ya karşı etkisiz bir futbol sahaya koyarken, rakip takım santrforu Muleka'ya engel olamadı ve golcü oyuncu performansını 2 kez ağları sarsarak süsledi. Spor yazarları da Beşiktaş'ın oyununu sert şekilde eleştirirken, Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka'ya övgüler yağdırdı.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızına maç sonunda olay sözler! "Gönderin gitsin..."
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ilk mağlubiyetini alırken, siyah - beyazlıların ortaya koyduğu oyun spor kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdiler. Yazarlar; siyah - beyazlılarda futbolcuların performansının yetersiz olduğunu dile getirirken, Kasımpaşa'nın golcüsü Muleka için övgü dolu ifadeler kullandılar.

İŞTE YAZARLARIN YORUMLARI;

"ISMAEL'İN ALMASI GEREKEN DERSLER"

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ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Kasımpaşa ikinci yarının en başarılı iki takımından bir tanesi olmasının tesadüf olmadığını da Beşiktaş karşısında gösterdi. Özellikle Muleka önemli bir fark yaratıyor. Keza oyunun diğer bölümlerinde çabuk çıkışlarda kendi oyun planını iyi uygulayan Kasımpaşa, Beşiktaş'ın bunu bozma isteksizliğini de arkasına aldığında dün akşamki skorun ortaya çıkması da tesadüf olmadı. Valerien İsmael'in bu skordan alması gereken dersler var. Kafasındaki oyun düşüncesi ile Beşiktaş'ın gerçeklerini bir araya getirmek onun görevi..."

"KİM GİDECEKSE GİTSİN"

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SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: "Hoppala anlaşmadan gideceği belli olan Larin. Adam imza atmıyor gideceği besbelli işte ama Kasımpaşa'nın üçüncü golünden sonra son 7 dakika kala oyuna giriyor. Biri sayın hocamıza bu detayları söylemiyor mu? Sayın futbol yetkilimiz uyuyor mu? Dün sahada ilk 11'e çıkan Vida tel tel dökülürken Güven Yalçın, Kenan Karaman gibi Beşiktaş'ın oyuncusu olmaya çok uzak oyuncuları izlemeye mecbur muyuz? Böylesine kalitesiz oyuncuları izlemek Beşiktaşlılar için bir dünya sınavı mı? Vida ilk iki golde hatalı... Güven bırakın gol atmayı pas vermeyi beceremezken bu iki futbolcuyla transfer pazarlığı yapılması akıl alacak gibi değil. Gönderin gitsin! Beşiktaş dün takım olarak tel tel dökülürken Rıdvan Yılmaz ve Ersin'i de belli ki transfer söylentileri kötü etkilemiş. Aman çocuklar dünkü haliniz size yakışmadı, lütfen toparlanın. Pjanic, Batshuayi, Vida, Güven kim gidecekse gitsin. Bakın Kasımpaşa'nın golcüsü Muleka'ya... Beşiktaşlı idareciler macera aramayın; alın Muleka'yı..."

"ANTRENMAN AÇIĞI VAR"

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ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Kalecilik anayasasının reddedilemez ve değişemez maddesi, ‘Senin savunmacın rakip hücumcuyla işini bitirmeden sakın kaleden çıkma’ der. Bin yıldır ezberlediğimiz bu gerçeği Ersin de biliyor ama çabucak unuttuğu görülüyor. Bu kaçıncı hata! Yoksa bu hatalar da alışkanlığa mı dönüştü? Ocağın evlatlarından Rıdvan yorgun ve tutuk. Güven de bekleneni veremiyor. İş Umut Meraş’la Emirhan’a kalıyor. Hiç kimse Valerien İsmael’e hata bulup kolayından ahkam kesmesin... Bu takımda gelecek planları tartışılan, kariyeri sorgulanan, ücreti belirlenemeyen bir çok oyuncu var. Önder Karaveli’nin, Valerien İsmael’in kapatamadığı antrenman açığı var. Her şeyden önce hedef yok, hayal kırıklığı var. Hal ve gidiş böyle olunca Beşiktaş’ın akıbetinde belli olan tek şey küme düşmemesi... Çünkü düşenler düştü, düşüyor... Takımın tepeye tırmanacak enerjisi, motivasyonu, istek ve heyecanı da yok. Bildiğiniz sıradan takım oldular. Sonuç olarak Muleka’nın, Ben Ouanes’in akıllıca atılmış gollerini alkışlamak bize düşüyor. Ama biz alkışlarken yönetim ve taraftar aynı kaygıda buluşuyor: Ne olacak bu takımın hali?"

"BİRÇOK YETENEKSİZ FUTBOLCUSU VAR"

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TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Ersin futbolu bırakana kadar, kaleyi ne zaman terk etmesi gerektiğini öğrenemeyecek sanırım! Birçok yeteneksiz oyuncusu var Beşiktaş'ın. Say say bitmez hani... Arada Josef'e, Ghezzal'a yazık oluyor. Büyük golcüler, Kenan, Güven ve Batshuayi ya pozisyonda yoklar ya da ofsayttalar! Bu halleriyle BAL Ligi'nde bile oynamaları mucize olur. Rıdvan gelişecek diyoruz ama o geriye gidiyor, topun nereye gideceğini hesap etmeden orta açıyor, yaptıklarına orta denirse. Bir kanat neden bir kez olsun son çizgiye inip rakip savunmanın dengesini bozmayı denemez! Neden? Neden? Neden? Aynı şey Rosier için de geçerli; senin zaten golcün yok, rakip savunma dengeliyken gol atman neredeyse imkansız. Öyleyse, üstelik önünde alan varken ne diye inmezsin son çizgiye! Yoksa yasak mı Beşiktaş'ta son çizgiye inip rakibin dengesini bozmak... Zaten bir iddiası yok Beşiktaş'ın. Skor çok önemli değil ama bir takım 90 dakika içinde birkaç organize atak yapar, şut atar, şutlardan birkaçı çerçeveyi bulur. Beşiktaş'ta bunların hiçbirisi yok. Okur bilir, Valerien İsmael'i destekliyorum ama üçlü savunmanın böyle bir kadroyla uygulanmasının zor olduğunun da altını çiziyorum. Sistemi kesinlikle gözden geçirmelidir."

"SIKINTI YAŞAYACAĞI AŞİKARDI"

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REHA KAPSAL/FOTOMAÇ: "Valerien'in geldiği günden beri Beşiktaş'ın geriye düştüğü maçlarda skoru değiştirmeyle ilgili saha içinde ciddi sıkıntı yaşayacağı da aşikardı. Bunun en büyük nedeni de top ayağındayken hücum çeşitliliği çok yetersiz, çok eli açık hücum eden bir takım. Bu temel sorunların ışığında Beşiktaş'ın ilk geldiği günden beri top rakipteyken pres ve topun kaptırıldığı yerdeki karşı presi bu oyun düzeninde çok iyi yaptığı oyunlar oldu. Ama bu pres anlayışında da eksikleri ilk günden beri devam da ediyor. Bir de o presi kıran, oyun ezberi olan, dikine çabuk oynayan Kasımpaşa'ya karşı önlem alamadıkları gibi sahada çok düzensiz geniş alanda yakalanan, oyuncuların birbiriyle hiç de uyumu olmayan görüntünün karşısında Kasımpaşa cezayı kesmesini bildi. Siyah-beyazlılarda saha içi problem çok fazla. Valerine İsmael'e önyargılı bakmamak gerekir. Biraz daha zaman verip, sabırlı olup, büyük resme bakıp ondan sonra bir değerlendirmede bulunmak daha doğru olacaktır."

"ŞAŞKINLIK YAŞIYOR"

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MEHMET DEMİRKOL/FANATİK: "Ismael’in ön alan baskılı 3-4- 3’ünün Trabzonspor, Alanya gibi pasla çıkmayı seven takımlara karşı yarattığı heyecan verici oyunun Giresunspor sonrası Kasımpaşa karşısında zor bir sınav vereceği kesindi. Hakan Hoca’nın ilk yarıda Beşiktaş’ın ikili bıraktığı merkeze 3’lü akışkan bir presle karşılık vermesi zor bir soruydu. Ama bu kadar değil. Sağ sol stoperleri orta sahanın dönüşümlü parçası yapan Beşiktaş’ın kanat arkalarına atılan hızlı toplarda sıkıntılar çıkmıştı. Kasımpaşa bunu çok daha üst düzeyde yaptı. Eminim ki Sami Hoca da dün bu dengeyi düşünerek rahat uyumuştur. Çünkü Beşiktaş’ın bu kadroyla bu oyunda iki çıkmazı var. İlki santrfor performansı. İkincisi ise merkezde baskı yetersiz olduğunda özellikle Eyserric gibi yıldız bir performansı Hajradinovic ve Doğucan’la destekleyen Kasımpaşa karşısında Pjanic’in Souza’yı çok yalnız bırakması. Bu yetersizlik çorap söküğü gibi tüm savunma dengesini çözdü. Son olarak Ersin iyi bir kaleci. Ama ona verilen çıkışlarda ekstra süpürücü rolü için henüz yeterli değil. Çıkışlarda şaşkınlık yaşıyor."

"AYNADA KENDİNİ GÖRME FIRSATI"

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FATİH DOĞAN/SABAH: "Dörtlü oynarken Rosier ve Rıdvan'ın sürekli ileri çıkması nedeniyle Beşiktaş orta sahada hep bir fazla oynuyordu. Fakat 3 stoperli defans bu desteği veremiyor. Pjanic de Josef'i yalnız bıraktı. Hajradinovic'in karşısında Atiba'yla Beşiktaş daha güçlü olabilirdi. Kasımpaşa yüksek top kontrolü, ev sahibinin defansif zafiyetlerini de değerlendiren akıllı oyunuyla planını başarıyla işletti. Özellikle Ben Ouannes'in bindirmeleri, Muleka'nın derinlemesine koşularıyla Kasımpaşa net pozisyonlar bulup net goller attı. Devre arası gelip 10 golü aşan Muleka üzerinden eleştiri devşirmeyeceğim. Çünkü fotoğraf ortada... Beşiktaş'ın 62'de 4'lü savunmaya dönmesi defansta kademe sorunu yaşayan bir takım için zorunluydu. İsmael bu defansla oynamak zorunda kaldığı müddetçe bu ihtimali değerledirmeli. Larin'in girişi geç, Emirhan ve Umut takviyesi de havada kaldı. Beşiktaş'ın vasat oyunu sonuca yansıdı. Üç gol Beşiktaş'a aynada kendini görme fırsatı verdi!"

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Kasımpaşa
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