Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızına olay sözler! "Umarım son maçlarıdır..."

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor'a konuk oldu. 90 dakikası nefes kesen karşılaşma; 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, siyah - beyazlıların gol kilidini açamaması spor kamuoyunda tepki çekti. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael için değerlendirmeler yapılırken, bazı oyuncular ise performansları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Spor yazarları, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan GZT Giresunspor - Beşiktaş maçını köşelerinde değerlendirdiler.

"UMARIM BEŞİKTAŞ'TAKİ SON MAÇLARI OLUR"

SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: "Beşiktaş'ta dün göze batanlar rahatsızlık vericiydi. Ismael Hoca, tabii ki takımı tanımaya çalışıyor ama 56 dakika oyunda kalan Alex Teixeira bu sistemde oynar mı? Elbette hayır! Alex Beşiktaş'ı yavaşlatıyor. Temennim Beşiktaş'taki son maçları olur ve ülkesi Brezilya'da futbol hayatına devam eder. Alex; bildiğiniz Ljajic 2! Aynı şekilde aynı sürede oyunda kalan Can Bozdoğan'ın bu borç harç içinde transfer edilmesi lüks olur. Teknik direktör Ismael'in ikinci yarı Pjanic ve N'Koudou'yu oyuna sürmesi çok doğru karardı ama Batshuayi sakatlanmadıysa oyunda kalmalıydı. Tekrar tekrar yazıyorum ama; Güven'e güvenmek çok büyük risk. Onu da sezon sonunda özgür bırakalım. Bu takımın kadrosunda ciddi bir revizyon ihtiyacı var. Ismael Hoca, umarım gerekli olan operasyonu bir an önce hayata geçirir. Yoksa gelecek sezon bu puan kayıpları Beşiktaş'ın çok canını yakar."

"BEŞİKTAŞ KAZANMAYI HAK ETTİ"

TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Beşiktaş kanat ortaları ve şut denemeleriyle sonuca gitmeye çalıştı. Batshuayi önde top tuttu, pozisyon buldu, harika bir denemesi vardı o pozisyonda da Orkun'un ayaklarına takıldı. Muadilleri çıkıp, Güven, Pjanic, N'Kouduo ve Umut girince de sistem aynen çalıştı. N'Koudou'nun meşin topu sevmek yerine döverek oynamaya çalışması etkinliğini azalttı. Beşiktaş kazanabilirdi, bunu hak etti. Güven girdiğinde Batshuayi de sahada kalsa belki kazanmak daha kolay olabilirdi."

"TAKIMA YÜK OLMAYA BAŞLADI"

FATİH DOĞAN/SABAH: "Alex'in skor üretemeyen vasat oyunu takım için yük olmaya başladı. Ghezzal ise bu maçta oyunun hep içindeydi ve özellikle Okan'ın muhteşem kurtarışıyla sonlanan 44'teki şutuna rağmen skor üretemedi. Kaleci Okan, hem Ghezzal'ın uzaktan şutunda hem de maçın başında Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kalesinde devleşti. İlk yarı dengeli bir mücadele geçmesine rağmen ikinci yarı ev sahibinin kapanmasıyla farklı bir hal aldı. İsmael hocanın bu tıkanıklığı açmak için 56'da Alex'in yerine N'Koudou ile Can yerine Pjanic'i alması ve bir süre sonra da Batshuayi'yi çıkarması yapılması gereken zorunlu değişikliklerdi. Ancak ilk değişiklikte gözlerim Larin'i aradı. Beşiktaş'ta Rosier ve Josef'i iyi buldum. Ama galibiyet için farklı hamlelere hatta risklere ihtiyaç var. Rıdvan ve Rosier'in ısrarla çizgiye inmemesi sıkıntı. Taktik plan ise daha büyük sıkıntı. Kapanan takımlara karşı çözüm üretmeye ihtiyaç var. Takımı hücumda bu kadar kasmak her zaman iyi sonuç vermeyebilir! Az da olsa düşme tehlikesini hisseden GZT Giresunspor için 1 puan iyi ama Avrupa kovalayan Beşiktaş için büyük kayıp..."

"BAZI ŞEYLER EKSİK KALIYOR"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Giresun, Beşiktaş'ın Rıdvan ve Rosier ile iki kanadı kullanma isteğini etkili bir şekilde durdurdu. Ghezzal'a da çok fazla alan bırakmadılar. Durum böyle olunca Beşiktaş, oyuna hükmeden, rakibi yarı sahasına hapseden bir oyunun ötesine geçemedi. Tabii Konyaspor ve F.Bahçe'nin de daha önce oynayıp kazanmış olması, puan farkının devam etmesi oyuncuları da psikolojik olarak yoran bir şey. Ligin boyu kısaldı ve puan farkı devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma ümidini bir şekilde hedef olarak tutmak önemli. Ama bu farklar oyuncuyu etkiliyor, bunun maça yansıdığını da gördük. Büyük takım oyuncularını soyunma odasında ne kadar motive etmeye çalışırsanız çalışın, onlar motivasyonlarını önlerindeki hedeften alırlar. Orası uzaklaştıkça takımın bunu hissetmesi de zorlaşır. Beşiktaş şu anda bu tür durumları da beraberinde yaşıyor. Sahada oynama isteği var ama bu hedef coşkusu olmayınca bazı şeyler eksik kalıyor."

"HER İŞİNİZ ARTİSTLİK"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Maç bitiyor. 6-7 Beşiktaşlı oyuncu hakemin etrafında itiraz ediyor. Sebebi ne diye sordum. İlave süreye itirazmış. Yahu kardeşim oynadığınız sürede ne yaptınız? Her işiniz artistlik. Felaket pozisyonlar buldunuz da hakem mi vermedi? İki takım arasında kalite farkı fazla. Beşiktaş'ın kumaşı daha iyi fakat Giresun canla başla mücadele etti. Bulunduğu yerde değil 1 puana, yarım puana bile ihtiyaç var. Aynı mücadeleyi Beşiktaş göstermedi. Şu ana kadar 20 takımdan sadece 7'si hoca değiştirmemiş. Teknik adamlar, MHK'ler, hakemler değişiyor. Değişiyor da değişiyor... Futbolumuz da değişiyor. Her gün daha da dibe vuruyoruz, kuyunun dibine gittik. Bir müddet sonra düdük çalsak yukarıda kimse duymayacak. Boğuluyoruz desek kimse ip atamayacak, o kadar dibe indik. Yeni yasa çıkacak diyoruz... Tamam çıkaralım da önce olan yasaları uygulayalım. Bunları uygulamadan yasa değiştiriyoruz. Hiçbir halt olmuyor. Onun için de Beşiktaşlı oyuncular 3 dakika uzatma az diyor. Arkadaş 13 dakika uzasa ne olacak?"

"AVRUPA YOLUNDA 2 PUAN KAÇTI"

OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Giresunspor kaliteli ayakları az olan ancak takım halinde sahada mücadele eden ve bu alanda ligin en iyi takımlarından biri. Durum böyle olunca Beşiktaş'ın fizik gücüyle değil, kalitesiyle rakibinin direncini kırması gerekiyordu. Bu da Can ve Josef orta sahası ile çok mümkün olmadı. Ismael son bölümde Pjanic'i oyuna aldı ama o da maç eksiğinin olması sebebiyle gerekli etkiyi gösteremedi. Dün gördük ki Beşiktaş'ta Ghezzal'a ayak uyduracak, onu sahada yalnız bırakmayacak kaliteli isimlere de ihtiyaç var. Sonuç olarak Beşiktaş mücadele gücü yüksek, pozisyon açısından ise istediği seviyede olmadığı bir maçı geride bıraktı. Avrupa yolunda iki puan kaçtı."

"POZİSYON ÜRETİMİNDE SIKINTI"

BİLAL MEŞE/MİLLİYET: "İster üçlü, ister dörtlü oynasınlar, ben ona bakmam! Savunma güvenliğini elden bırakıyorsanız o sistemler yerle-bir olur arkadaş! Alın 47. dakika... Kartal, ailecek ilerde, geri bomboş... Rosier topu kontrol edemedi, Giresunspor pozisyon üretti. Serginho ve Umut biraz dikkatli olsalardı, golü bulmaları işten bile değildi. Zaten üçlü oynuyorsunuz, buna bir de Vida gibi pas hatasını eklerseniz... Nitekim 51’de Süleymanov, topu ayağında buldu, vurdu Ersin’e gole izin vermedi. Fransız hocanın Pjaniç ve N’Koudou dokunuşları işe yaradı. Kartal, hem oyunu domine etti, hem de oyunu sürekli rakip alana yıktı. Artı, pas kayıplarını da asgariye indirirken, en büyük sıkıntıyı pozisyon üretiminde çekti bu yarıda... Böylece rakip savunma duvarına tosladılar, beşincilik şansını kullanamadılar."

"FALDA AYRILIK VAR"

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Beşiktaş’ın kapalı defansları açma konusunda sıkıntılı bir ekip olduğunu bir kez daha gördük. Burada teknik yetersizlik, yaratıcılıktan uzak oyun ve taktik yetersizlikler de söz konusu olabilir. Valerien Ismael’in hedefsiz kalan takımına, en azından gelecek yılın oyun ilkeleri bakımından özel çalışmalar yaptırması beklenmeli. Bir de şu Cyle Larin meselesi… Kanımca ipler koptu. Larin kendini Beşiktaş’ın bir parçası olarak görmüyor. İstekli davranmıyor. Sanırım Ismael’i de oynama konusunda ikna edemiyor. Ayrılık var çıkan falda. Son söz: Yine beraberlik… Zehirli bir sonuç… Alışkanlık yapar. Daha da kötüsü, kazanmayı unutturur, dikkat!"

