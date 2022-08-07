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SON DAKİKA: Beşiktaş Kayserispor maçında 4 dakikada 2 tartışmalı karar! 1 penaltı 1 ofsayt...

07.08.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de sezonu sahasında ağırladığı Kayserispor mücadelesi ile açan Beşiktaş karşılaşmadan uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 galibiyetle ayrılırken, karşılaşmanın son bölümleri adeta nefes kesti. 80. dakikada Siyah-Beyazlı oyuncular hakeme penaltı itirazında bulunurken, 84. dakikada Cenk Tosun'un golü VAR kontrolü sonrası geçersiz sayıldı. İşte o anlar...

SON DAKİKA: Beşiktaş Kayserispor maçında 4 dakikada 2 tartışmalı karar! 1 penaltı 1 ofsayt...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. İki ekibinde 10 kişi kaldığı karşılaşmanın son bölümleri nefes keserken maçın 80. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ!

Mücadelede son 10 dakikaya girilirken ev sahibi ekip penaltı bekledi. Beşiktaşlı futbolcular alçaktan gelen topa ceza sahasında kafa ile müdahale etmek isteyen Kolovetsios'un topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle itirazda bulundu ancak karşılamanın hakemi Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında ise Beşiktaş frikikte baraja takıldı. Kayserispor ise hızlı hücumlar ve defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı.

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84'TE GOL VAR'A TAKILDI!

Karşılaşmanın 84. dakikasında ise Beşiktaş Cenk Tosun ile golü buldu ancak gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. VAR koltuğunda oturan hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izledikten sonra karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ü uyardı ve ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

lklk

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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