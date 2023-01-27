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Son dakika: Beşiktaş koptu geliyor! Şenol Güneş'in öğrencileri, Alanyaspor'u farklı devirdi...

27.01.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Adeta bir heyecan fırtınasının yaşandığı ve temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada kazanan taraf Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlılar bu 3 puanla birlikte üst üste 5. galibiyetini aldı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Beşiktaş koptu geliyor! Şenol Güneş'in öğrencileri, Alanyaspor'u farklı devirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Her iki takımın da 90 dakika boyunca büyük bir mücadele sergilediği ve birçok pozisyonun yaşandığı karşılaşmada kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20. (P) ve 50. dakikalarda Cenk Tosun ile 59. dakikada Dele Alli kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. İki maçtır galibiyet alamayan Alanyaspor ise 25 puanla 9. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

ABOUBAKAR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

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Karşılaşmanın 3. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan, savunma arkasına sarkan Vincent Aboubakar'ı gördü. Kaleci Runarsson'u geçen yıldız futbolcu, açısının daralmasına rağmen vuruşunu yaptı. Alanyaspor savunması, ağlara giden topu son anda engelledi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

MERT GÜNOK, EFECAN'A GEÇİT VERMEDİ

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İlk yarıda oldukça tempolu bir oyun oynanırken, hızlı hücum şansı yakalayan Alanyaspor rakip yarı alana iyi çıktı. Konuk ekipte ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Mert Günok'u geçemedi.

CENK TOSUN, PERDEYİ PENALTIYLA AÇTI

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Alanyaspor'un 18. dakikada hazırlık pasları yaptığı esnada Furkan, kalecisi Runarsson'a dönmek istedi. Pas kısa kalınca araya Cenk Tosun girdi ve kaleciyi geçmek istedi. Tecrübeli yıldız, Runarsson'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tosun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ABOUBAKAR MÜTHİŞ ATTI, VAR İPTAL ETTİ

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Müsabakanın 36. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, pozisyonunu kaybetti ve yay üzerindeki Vincent Aboubakar'ı gördü. Kamerunlu yıldızın yaptığı aşırtma vuruş ağlarla buluştu ve Vodafone Park'ta büyük bir sevinç yaşandı. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

CENK TOSUN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

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Maçın ikinci yarısı da tıpkı ilk devre gibi hızlı başladı. 50. dakikada atağa kalkan Beşiktaş'ta ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, dar açıda olmasına rağmen kaleyi düşündü ve meşin yuvarlağı yaptığı mükemmel vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

SAVUNMANIN HATASINI DELE ALLI AFFETMEDİ

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Alanyaspor savunması yine hazırlık pasları esnasında yaptığı hatanın bedelini kalesinde 3. golü görerek ödedi. 59. dakikada ceza sahası içinde pasla çıkmak isteyen Alanyaspor savunmasının hatasında araya giren Dele All, yaptığı tek vuruşla fileleri sarstı ve Beşiktaş'ı 3-0 öne geçirdi.

AHMED HASSAN KALEYİ BULAMADI

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Farkı azaltmak için mücadelesini sürdüren Alanyaspor'da Ahmed Hassan, Beşiktaş ceza alanı içinde topla buluştu. Golcü oyuncunun kontrolü sonrasında yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

PENALTI, VAR'DAN DÖNDÜ

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Alanyaspor, 69. dakikada etkili geldi. Beşiktaş ceza sahasının sağında topla buluşan Candeias, Masuaku ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Uğurlu, kararını iptal etti.

CENK TOSUN'DAN BÜYÜK BAŞARI

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Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Cenk Tosun, siyah - beyazlı formayla Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu oldu. Tosun, 32 kez fileleri sarsarak bu alanda zirveyi sahiplendi.

GÜNEŞ'TEN DELE ALLI HAMLESİ

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Beşiktaş'ta Dele Alli, ligde 6 maç sonra 11 kişilik kadroda yer buldu.

Teknik direktör Şenol Güneş, son olarak HangiKredi Ümraniyespor maçının başlangıç kadrosunda yer alan ve daha sonra oynanan 6 karşılaşmada görev vermediği Dele Alli'yi, cezalı Nathan Redmond'ın yokluğunda orta sahada görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takımda kart cezaları bulunan Romain Saiss ve Valentin Rosier'in yokluğunda ise Welinton Souza ve Tayfur Bingöl kadroda yer aldı.

Son olarak 18. haftadaki Kasımpaşa maçında 11'de yer alan Welinton, Saiss'ın yerine stoperde görev yaparken, Tayfur Bingöl ise Rosier'in yokluğunda sağ bekte sahaya çıktı.

ABOUBAKAR, 677 GÜN SONRA...

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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminde ilk kez sahaya 11'de çıktı.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor deplasmanında 69. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuya ısınma sırasında Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünlere çağırdı.

Aboubakar, bu maçla birlikte 677 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıkmış oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki son karşılaşmasına 21 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide çıkmıştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

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Son 4 haftada alınan peş peşe galibiyetler sonrası Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ı doldurdu.

Hafta içi ve yağışlı havada oynanan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin siyah-beyazlı taraftar takip ederken tribünlerde çok az boşluk göze çarptı.

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