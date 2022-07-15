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Son dakika: Beşiktaş - Mainz 05 maçında Salih Uçan çılgınlığı! "Halüsinasyon mu görüyorum?"

15.07.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'daki kampında sürdüren Beşiktaş, buradaki son hazırlık maçında Almanya'nın Mainz 05 ekibiyle karşı karşıya geldi. Daha önce Werder Bremen'i 2-1 mağlup eden siyah - beyazlılar, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Mainz ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ise Salih Uçan'ın performansı dikkat çekti. Taraftarlar, oyuncuyu sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu.

Son dakika: Beşiktaş - Mainz 05 maçında Salih Uçan çılgınlığı! "Halüsinasyon mu görüyorum?"
Salih Uçan

Salih Uçan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Fransız çalıştırıcı, orta sahada Gedson Fernandes - Salih Uçan ikilisine görev verdi.

CENK TOSUN ATTI

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Siyah - beyazlı takım, karşılaşmanın 24. dakikasında Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti.

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Orta alanda kazanılan top sonrasında Salih Uçan, savunmanın arkasına attığı pasla Cenk Tosun'u gördü. Tecrübeli golcü, sert ve düzgün bir vuruş yaparak uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.

SALİH UÇAN'A ÖVGÜ YAĞDI

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Cenk Tosun; transferi sonrasında ilk golünü kaydederken, Salih Uçan'ın asisti ve performansı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İŞTE SALİH UÇAN HAKKINDA YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI;

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