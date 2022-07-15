Son dakika: Beşiktaş - Mainz 05 maçında Salih Uçan çılgınlığı! "Halüsinasyon mu görüyorum?"

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Fransız çalıştırıcı, orta sahada Gedson Fernandes - Salih Uçan ikilisine görev verdi.

CENK TOSUN ATTI

Siyah - beyazlı takım, karşılaşmanın 24. dakikasında Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Orta alanda kazanılan top sonrasında Salih Uçan, savunmanın arkasına attığı pasla Cenk Tosun'u gördü. Tecrübeli golcü, sert ve düzgün bir vuruş yaparak uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.

SALİH UÇAN'A ÖVGÜ YAĞDI

Cenk Tosun; transferi sonrasında ilk golünü kaydederken, Salih Uçan'ın asisti ve performansı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İŞTE SALİH UÇAN HAKKINDA YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI;



