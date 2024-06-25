SON DAKİKA: Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi! Anlaşma detayları belli oldu

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından bir diğer yıldızını transfer etti. Siyah-beyazlılar Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile anlaşma sağladı.
Siyah-Beyazlılar yıldız isimle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva ile yürüttüğü görüşmeler neticesinde 3 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a inecek olan beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından Kartal ve Uçak emojileri paylaştı. Siyah-beyazlılar daha sonra ise Hüseyin Yücel ile birlikte Rafa Silva'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı.
Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.