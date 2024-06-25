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SON DAKİKA: Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi! Anlaşma detayları belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.06.2024 19:07
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Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Benfica forması giyen yıldız isim Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi! Anlaşma detayları belli oldu

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından bir diğer yıldızını transfer etti. Siyah-beyazlılar Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile anlaşma sağladı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

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Siyah-Beyazlılar yıldız isimle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

3 YILLIK İMZA

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Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva ile yürüttüğü görüşmeler neticesinde 3 yıllık anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

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Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a inecek olan beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından Kartal ve Uçak emojileri paylaştı. Siyah-beyazlılar daha sonra ise Hüseyin Yücel ile birlikte Rafa Silva'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı.

52 MAÇTA 22 GOL, 15 ASİST

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Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

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