SON DAKİKA: Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi! Anlaşma detayları belli oldu

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından bir diğer yıldızını transfer etti. Siyah-beyazlılar Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile anlaşma sağladı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

Siyah-Beyazlılar yıldız isimle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

3 YILLIK İMZA

Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva ile yürüttüğü görüşmeler neticesinde 3 yıllık anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a inecek olan beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından Kartal ve Uçak emojileri paylaştı. Siyah-beyazlılar daha sonra ise Hüseyin Yücel ile birlikte Rafa Silva'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı.

52 MAÇTA 22 GOL, 15 ASİST

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.





