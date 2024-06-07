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  4. SON DAKİKA: Beşiktaş resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar'ın yeni sportif direktörü Bradley Howard Friedel oldu

SON DAKİKA: Beşiktaş resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar'ın yeni sportif direktörü Bradley Howard Friedel oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.06.2024 20:16
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Son dakika... Beşiktaş'tan resmi açıklamada Bradley Howard Friedel'ın sportif direktörlük görevine getirildiği açıklandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar'ın yeni sportif direktörü Bradley Howard Friedel oldu

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sportif direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bradley Howard Friedel'ın sportif direktörlük görevine getirildiği açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.

Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"

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