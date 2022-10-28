Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı! Siyah - beyazlılarda II. Şenol Güneş dönemi başladı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yönetim, Spor Toto Süper Lig'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmişti. Bu gelişme sonrasında taraftarlar, takımın başına geçecek ismi merak ediyordu. Ismael ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerin başında Beşiktaş'ı daha önce de çalıştırmış olan Şenol Güneş yer almıştı.

Yönetimin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında deneyimli çalıştırıcı, özel olarak görüşmeye davet edildi. Yapılan görüşme sonrasında taraflar anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Şenol Güneş ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu. Daha önce 12 Haziran 2015'te siyah - beyazlı takımı çalıştıran Güneş, 31 Mayıs 2019'a kadar görev yaptı ve bu süreçte iki Süper Lig şampiyonluğu elde etti.

EKİBİ BELLİ OLDU!

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışacağı ekibi belli oldu. Buna göre; Eren Şafak, Şeref Çiçek ve Bayram Bektaş, Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki 2. dönemindeki yardımcıları olacak.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELER YER ALDI;

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

