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Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı! Transfer ve ayrılık...

12.04.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni hocası Valerien Ismael ile birlikte oyun olarak başka bir profil çizen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına da başlandı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın toplantısında yapılacak olan transferleri ve gerçekleşecek ayrılıkları açıkladı. Kazancı'nın Sörloth, Talisca ve sözleşmesi biten oyuncularla ilgili sözleri haberimizde...

Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı! Transfer ve ayrılık...
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Son dakika haberleri: Önder Karaveli'nin görevi bırakmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Kazancı; yapılacak olan transferlerden bahsederken, sözleşmesi bitecek oyuncular için de konuştu.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Kazancı; transfer politikasından bahsederken, Beşiktaş ile adı geçen Alexander Sörloth ve Anderson Talisca gibi isimler hakkında itiraflarda bulundu.

Ceyhun Kazancı ayrıca sözleşmesinin sonuna gelen oyuncularla ilgili de açıklamalar yaptı.

İŞTE CEYHUN KAZANCI'NIN SÖZLERİ;

"SÖRLOTH VE TALISCA..."

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"Sörloth ve Talisca, çok değerli oyuncular. Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde olursa, neden olmasın! Sörloth ve Talisca olursa ne güzel, olmasa bile Valerien Ismael durumunda olduğu gibi başka oyuncular gelirse 'Kim bunlar' denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek."

"SÖRLOTH'U HANGİ TAKIM İSTEMEZ?"

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"Sörloth için kiralandığı Real Sociedad'ın opsiyon hakkı var. Nisan sonuna kadar hakları devam ediyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Leipzig'in tercihi, kararı da önemli. Mayıs ayında netleşir. Sörloth'u şu anda hangi takım istemez?"

"TEKLİFLER GELDİ"

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"Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Ersin ve Rıdvan için yazın resmi teklifler alacağız. Oyuncularla da konuşup karar vereceğiz."

"VIDA, GÜVEN, LARIN..."

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"Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım. 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor ancak hepsi şu an kadroda bulunan isimler değil. Futbolcularımız ile ilgili kararı hocamızın raporları doğrultusunda hareket edeceğiz."

"LARIN'DE KONU MADDİ"

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"Larin ile görüşmelerimiz yaz ayından beri devam ediyor. Konu maddi. Olumsuz bir durum var diyemem, Valerien hocamızın da raporu doğrultusunda görüşmelerimiz devam edecek. Larin, çok değer verdiğimiz bir oyuncumuz."

"ATIBA, NEDEN OLMASIN?"

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"Atiba simge oyuncularımızdan biri. Ailemizden biri, kaptanımız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın. Konuşulabilir."

"GEDSON YENİDEN SATILABİLİR"

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"Gedson Fernandes yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız."

"HOCAMIZ KARAR VERECEK"

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"Hocamız daha yeni geldi. Milli aradan sonra adam akıllı bir hafta çalışma fırsatı bulabildi. Vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla yola devam edilir, o karar verecek"

"PJANIC, BATSHUAYI VE ALEX"

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"Pjanic ve Batshuayi ile ilgili verilmiş net bir karar yok. Teixeira'nın durumunu bazı takımlar sordu."


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