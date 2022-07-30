Son dakika: Beşiktaş - Sampdoria maçı başlayamadı! Davetsiz misafir, başlama düdüğünü aksattı...

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren ve son hazırlık maçına İtalya Ligi Serie A takımlarından Sampdoria karşısında çıkan Beşiktaş, 2022/23 sezonu öncesinde ilk kez taraftarıyla buluştu. Yeni transferlerin de forma giydiği karşılaşmanın başlama düdüğü gelmeden ilginç bir an yaşandı.

Beşiktaş'ın Sampdoria'yı konuk ettiği mücadele, yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Karşılaşmanın hakeminin maçı başlatacağı anda orta alanda bulunan martı, başlama vuruşunun gecikmesine neden oldu.

Orta sahasının ortasında gezen martının sahadan çıkmasını bekleyen hakem ve futbolcular, bir süre ısınma hareketlerine devam etti.

Oyun alanından çıkmamakta ısrar eden martıyı daha fazla zorlamak istemeyen hakem maçın başlamasını istedi ve martı, saha içindeyken mücadele başladı.

O anlar kameralara böyle yansıdı...



