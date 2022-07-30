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Son dakika: Beşiktaş - Sampdoria maçı başlayamadı! Davetsiz misafir, başlama düdüğünü aksattı...

30.07.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları öncesi son hazırlık maçına taraftarı önünde çıktı ve İtalya Ligi Serie A temsilcisi Sampdoria'yı konuk etti. Siyah - beyazlıların bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçın başlama vuruşunda yaklaşık 5 dakikalık bir aksama yaşandı. saha içerisine giren martı, hakemin maçı başlatmasına engel oldu. O anlar kameralara yansıdı...

Son dakika: Beşiktaş - Sampdoria maçı başlayamadı! Davetsiz misafir, başlama düdüğünü aksattı...

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren ve son hazırlık maçına İtalya Ligi Serie A takımlarından Sampdoria karşısında çıkan Beşiktaş, 2022/23 sezonu öncesinde ilk kez taraftarıyla buluştu. Yeni transferlerin de forma giydiği karşılaşmanın başlama düdüğü gelmeden ilginç bir an yaşandı.

Beşiktaş'ın Sampdoria'yı konuk ettiği mücadele, yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Karşılaşmanın hakeminin maçı başlatacağı anda orta alanda bulunan martı, başlama vuruşunun gecikmesine neden oldu.

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Orta sahasının ortasında gezen martının sahadan çıkmasını bekleyen hakem ve futbolcular, bir süre ısınma hareketlerine devam etti.

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Oyun alanından çıkmamakta ısrar eden martıyı daha fazla zorlamak istemeyen hakem maçın başlamasını istedi ve martı, saha içindeyken mücadele başladı.

O anlar kameralara böyle yansıdı...

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