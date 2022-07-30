Son dakika: Beşiktaş - Sampdoria maçında kazanan çıkmadı! Wout Weghorst ilk golünü attı...

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçına taraftarı önünde Sampdoria karşısında çıktı. Siyah - beyazlı taraftarların ilgi gösterdiği maçta yeni transferler sahne alırken, adı Torino ile ciddi şekilde anılan Emirhan İlkhan da ikinci yarıda forma şansı buldu. Mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Sampdoria, 37. dakikada Sabiri ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 65. dakikada Wout Weghorst'un golüyle beraberliği yakaladı.

WOUT WEGHORST'TAN 'MERHABA'

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, siyah - beyazlı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

AÇILIŞ TÖRENİ

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde açılış töreni düzenlendi. Vodafone Park'taki yeni sezon açılış töreninde tüm futbolcular, isimleriyle anons edilerek sahaya çağrıldı ve taraftarların alkışıyla karşılandı. Teknik direktör Valerien Ismael taraftarı selamladı.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş 0-3 Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş 2-1 Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş 1-1 Sampdoria (Vodafone Park)

