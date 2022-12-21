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SON DAKİKA: Beşiktaş Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti! Her şey 6 dakikada oldu... Kartal'dan muhteşem geri dönüş

21.12.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş sahasında TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Şanlıurfaspor 2-0 öne geçse de Beşiktaş ikinci yarıda attığı gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı ve adını bir üst tura yazdırarak sürprize izin vermedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti! Her şey 6 dakikada oldu... Kartal'dan muhteşem geri dönüş

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. Tur mücadeleleri ile devam ediyor. 5. Turun dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümünde Şanlıurfaspor 2-0'lık üstünüğü yakalasa da Beşiktaş sürprize izin vermedi ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.

HENÜZ 9. DAKİKAYDI...

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Karşılaşmaya iyi başlayan Şanlıurfaspor'da Seyit Gazanfer sağ kanattan ortaladı, Kemal Rüzgar ceza alanında kötü bir vuruş yaptı fakat Ersin'in bakışlarıyla top ağlara gitti. Şanlıurfaspor, Beşiktaş karşısında 9. dakikada 1-0 öne geçti.

15 DAKİKADA 2-0

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Beşiktaş Şanlıurfaspor karşısında adeta şoku yaşadı. Dakikalar 15'i gösterirken, ilk golün adeta kopyası niteliğinde bir gol geldi. Bu kez sol kanattan Barış Gök ortaladı, Kemal Rüzgar bu kez sol ayağıyla vurdu ve top yine ağlarda. Kema Rüzgar hem takımının hem kendisinin ikinci golünü kaydetti ve skor 2-0'a geldi.

GÜNEŞ'TEN ACİL MÜDAHALE!

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Yenilen gollerin ardından Şenol Güneş 29. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Atiba oyundan alınrken Tayyip Talha, Dele Alli kenara gelirken, Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

DİREK İZİN VERMEDİ

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Bu dakikadan sonra baskısını artıran Beşiktaş, 43. dakikada sağ kanattan Rosier ile ortaladı, Cenk Tosun arka direkte vurdu, top yan direkten dışarı gitti.

İKİNCİ YARI BAMBAŞKA!

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Mücadelenin ikinci yarısında çok daha baskılı oynayan Beşiktaş, mücadelenin 67. dakikasında skoru Cenk Tosun ile 2-1'e getirmeyi başardı.

TOSUN PAŞA SAHNEDE!

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İlk golün üzerinden yalnızca 2 dakika geçmişken, Cenk Tosun ikinci kez sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetmeyi başardı.

6 DAKİKADA 3 GOL

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Dakikalar 73'ü gösterirken bu kez sahnedeki isim Kevin N'Koudou oldu. Orta alanda kaptırılan top bir anda N'Koudou'nun önünde kalırken, yıldız oyuncu şık bir ayak içiyle uzak direğe vurdu ve fileleri sarstı ve 2-0 geriye düşen takımını 3-2 öne geçirmeyi başardı.

WEGHORST SKORU BELİRLEDİ!

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Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim ise Weghorst oldu. Rosier'in yerden pasında topla buluşan golcü oyuncu ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla skoru 4-2'ye getirdi.


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