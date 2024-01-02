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SON DAKİKA: Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı!

02.01.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Beşiktaş, genç yıldız Semih Kılıçsoy ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Yönetimi, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Atakaş Hatayspor deplasmanında atarak galibiyette önemli pay sahibi olan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini revize etmek için harekete geçmişti.

Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada genç oyuncunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Semih Kılıçsoy imza sonrası açıklamasında “Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum” ifadelerini kullandı.


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