SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı!

Son dakika... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazartesi sabahı geçirdiği anjiyo operasyonunda tamamen tıkalı olan damarına stent takıldı. 53 yaşındaki Yalçın’ın genel durumu iyi, Salı günü taburcu edilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlılar geçmiş olsun dileklerini iletti.

SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı!
Berker İşleyen

Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın pazartesi sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.

STENT TAKILDI

SON DAKİKA: Beşiktaş Sergen Yalçın ın anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı! 1

Sergen Yalçın'a bu sabah geçirdiği anjiyo sonrası tamamen tıkalı olan bir damarına stent takıldı. Genel durumu iyi olan Yalçın bugün hastanede takip edilecek. 53 yaşındaki teknik adam, salı günü taburcu olacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.

Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'in hocasından maç sonu 'büyü' açıklaması! Sosyal medya karıştı...Osimhen'in hocasından maç sonu 'büyü' açıklaması! Sosyal medya karıştı...
Milli takımda değişiklik! 2 isim kadrodan çıkarıldıMilli takımda değişiklik! 2 isim kadrodan çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.