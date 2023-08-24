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SON DAKİKA: Beşiktaş son dakika golüyle kazandı! Kartal Dinamo Kiev karşısında rakibini 3-2 mağlup etti

24.08.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimiz rakibini son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Bükreş'te Dinamo Kiev'in konuğu oldu. Uzatma dakikalarında 2-2 olan mücadelede temsilcimiz son dakikalarda kaydettiği golle Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

KALECİ SON ANDA ÇIKARDI

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Mücadelenin 21'nci dakikasında sağ kanattan Onur’un ortasında ön direkte Aboubakar’ın şutunda kaleci Bushchan son anda topu kornere çeldi.

MERT BAŞARILI

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35'nci dakikada sağ kanattan Voloshyn’in ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vanat’ın şutu kaleci Mert’te kaldı.

PENALTI VE GOL

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Sağ kanattan Onur’un ortasında ceza sahası içinde Muleka’nın kafa vuruşunda top Popov’un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Aboubakar, kaleciyle topu ayrı yerlere yolladı. 0-1

GOL GEÇERSİZ

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İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 47'de Karavaev ile golü buldu ancak gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇA DENGE GELDİ

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Dinamo Kiev 60. dakikada Shaparenko, skoru eşitleyen golü kaydetti.

KARTAL TEKRAR ÖNE GEÇTİ!

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Dakikalar 64'ü gösterirken bu kez Omar Colley sahneye çıktı. Kornerden gelen topa yaptığı sert bir kafa vuruşu yapan Colley, Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi.

YANIT GECİKMEDİ

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Beşiktaş'ın golünün üzerinden yalnızca 2 dakika geçmişti ki Ukrayna ekibi skoru bir kez daha eşitledi. Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Voloshyn, gelen ortaya iyi yükselerek skoru 2-2'ye getirdi.

VE GOOOOOL!

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Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Zaynutdinov sahneye çıktı. Beşiktaş ile ilk maçında golle tanışan Kazakistanlu oyuncu 90+4. dakikada attığı golle temsilcimizi 3-2 öne geçirirken karşılaşmanın da skorunu belirledi.

YENİ TRANSFERLER 11'DE YER BULAMADI

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Beşiktaş, Dinamo Kiev maçına Emrecan Bulut haricinde tüm yeni transferlerini getirmesine rağmen, bu futbolculardan sadece Amartey 11'de kendine yer bulabildi. Teknik direktör Güneş, henüz hazır olmadıklarını düşündüğü Rashica, Rebic, Chamberlain, Bakhtiyor ve Onana'yı yedek kulübesinde oturtmayı tercih etti.

DİNAMO KİEV'E BÜKREŞ'TE FAZLA DESTEK YOK

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Kendi ülkesinde lig devam etmesine rağmen, Rusya ile süren savaştan dolayı Avrupa maçlarını Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynayan Dinamo Kiev'e, Romen taraftarlar yeteri kadar destek olmadı. Mircea Lucescu'nun Romanya'nın efsane teknik direktörlerinden biri olmasına rağmen Bükreşli futbolseverler maça fazla ilgi göstermedi. Kapasitesi 15 bin olan statta, karşılaşmayı yaklaşık 5 bin kadar taraftar seyrederken bunun yarıya yakınını Beşiktaş'ı destekleyen Türk taraftarlar oluşturdu.

MAÇ ÖNCESİ UEFA’NIN İZNİYLE MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

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Dynamo Kiev - Beşiktaş maçı öncesinde, Ukrayna’nın 1991’de eski Sovyetler Birliğinden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin yıl dönümü olarak, 32’nci Bağımsızlık Günü'nde her iki ülkenin de “Milli Marşları” okundu.

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