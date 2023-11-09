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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ardından bir sakatlık şoku daha! Eric Bailly kafasına gelen top sonrası oyuna devam edemedi

09.11.2023 21:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşan Beşiktaş'ta ısınma sırasında sakatlanan Aboubakar'ın ardından maçın henüz ilk dakikalarında yüzüne top isabet eden Eric Bailly'de 23. dakikada oyundan alınmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Eric Bailly

Eric Bailly

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında sahasında Bodo/Glimt'i konuk eden Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar can sıktı.

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Maç öncesi ilk 11'e yazılan Aboubakar, ısınma esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, bu kez karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Eric Bailly'nin kafasına oldukça sert bir top isabet etti.

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20:45 İY
Beşiktaş Beşiktaş
0 - 1
Bodo Glimt Bodo Glimt

BAŞI DÖNDÜ, KENDİNİ YERE BIRAKTI

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Bu olayın ardından oyuna bir süre daha devam eden Bailly, 23. dakikada baş dönmesi şikayeti nedeniyle kendini yere bıraktı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

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29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu hastaneye kontrole götürülürken yerine Amartey oyuna dahil oldu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

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