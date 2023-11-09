SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ardından bir sakatlık şoku daha! Eric Bailly kafasına gelen top sonrası oyuna devam edemedi

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında sahasında Bodo/Glimt'i konuk eden Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar can sıktı.

Maç öncesi ilk 11'e yazılan Aboubakar, ısınma esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, bu kez karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Eric Bailly'nin kafasına oldukça sert bir top isabet etti.

BAŞI DÖNDÜ, KENDİNİ YERE BIRAKTI

Bu olayın ardından oyuna bir süre daha devam eden Bailly, 23. dakikada baş dönmesi şikayeti nedeniyle kendini yere bıraktı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu hastaneye kontrole götürülürken yerine Amartey oyuna dahil oldu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)





