SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, TFF'ye ateş püskürdü! 'VAR kayıtları açıklansın!', 'İntikamcı bir tavır var!'

Son dakika: Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, TFF'ye ateş püskürdü! 'VAR kayıtları açıklansın!', 'İntikamcı bir tavır var!'

21.08.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, son dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Siyah - beyazlıların bir golünün de iptal edildiği maç sonrası camiadan büyük bir tepki gelmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye karşılaşma ile ilgili mektup yazdı ve VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 2'nci haftasında siyah-beyazlıların sahasında Pendikspor ile oynadığı maçta yaşanan tartışmalara dair Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye mektup gönderdi.

Çebi, mektubunda Pendikspor maçına dair VAR kayıtlarının paylaşılmasını talep etti.

İşte Beşiktaş Başkanı'nın ifadeleri;

"VAR'A GİDİLMESİ GEREKEN POZİSYONLARDA GİDİLMEDİ"

besiktas--pendikspor-fotograflar-_2096_dhaphoto14

"Türk futbol camiasını bir aile olarak gördüğünüzü ve kendinizi de ailenin reisi olarak ifade ettiğinizi biliyoruz, duyuyoruz. Ve futbolu bu anlayışla yöneteceğinizi defalarca söylediniz. Ancak maalesef süreç böyle işlemedi ve şahsınızla, Beşiktaş JK camiası arasında bir gerginlik oluştu. Hatta bu gerginlik, sizinle benim aramda şahsi bir gerginlikmiş gibi bile yansıtıldı. Siz bu durumu düzeltici yönde bir adım attığınızı düşünseniz bile; maalesef devam eden süreç, bu durumun değişeceğine dair var olan tereddüdümüzü artırmaktadır. Pendikspor ile yaptığımız maçta yaşanan olaylar da, bu konudaki kuşkularımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Siz de biliyorsunuz, verilen penaltı tartışılıyor, golümüz iptal edildi, VAR’a gidilmesi gereken pozisyonlarda gidilmedi, gidilmemesi gereken pozisyonlarda gidildi."

"ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN!"

dc88d3c4ea1a4ea4ad4017fa179c23e1

"Biz öncelikle, özellikle de hakem camiasında bize karşı olan bu tutumun kaynağını merak ediyoruz? Samimi bir şekilde sormak istiyoruz: Şahsınızla ve/veya TFF ile camiamız arasında var olduğuna her geçen gün daha fazla inandığımız bu gerilimin, acaba sizden bağımsız, belki de hiç haberinizin olmadığı bir kaynağı mı var? Beşiktaş JK Yönetim Kurulu olarak aklımıza gelen bir ihtimal, bazı hakemlerin görevden alınıp, daha sonra görevlerine geri dönmeleri sürecinde, Beşiktaş JK Başkanı olarak yaptığım değerlendirmelerin, hakem camiasında, sizden bağımsız bir şekilde şahsıma ve camiamıza haksız bir önyargı oluşturmuş olmasıdır. İntikamcı bir tavrın söz konusu olabileceği maalesef aklımıza geliyor. Bu gibi bir ihtimal farklı çevrelerden bize sorulduğunda biz buna ihtimal vermediğimizi söyledik ve söylüyoruz. Ancak bu konuda açıkça şüphelerimiz söz konusudur ve bu şüphemizi şahsınızla paylaşıyoruz. Bu durumun araştırılması, TFF Başkanı olarak bizzat sizin görevinizdir. Böyle bir durum varsa tespit edip, gereğini yapmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak da sizin görevinizdir. Bu konuda üzerinize düşeni yapmanızı rica ediyoruz."

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

1d7629032aa344c083183fa6feebbbf6

"Ayrıca, futbol ailemizin adil reisi olarak Pendikspor ile dün (20.08.2023) yaptığımız karşılaşmanın VAR kayıtlarının, acilen incelenip, kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Bu tür bir işlemi daha önce yaptınız ve söylediğiniz gibi futbolumuzun adil bir yöneticisi iseniz bir kez daha yapmanızı sizden talep ediyoruz. Ayrıca kendinizin de, dünkü maçın pozisyonlarını inceleyip, araştırıp, danışıp, değerlendirip, görüşlerinizi kamuoyuna açıklayarak, gereğini yapmanızı bekliyoruz."

"HUZUR VE ADALET İSTİYORUZ"

03492a828ce14b79b0fe74135a86cb51

"Bir eksiklik, bir hata söz konusu ise, bu hatayı ortadan kaldırmanızı umuyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde, ligin geleceğine ve kulübümüzün ligdeki konumuna ilişkin tedirginliğimiz ve üzerinizdeki şüphe artarak devam edecektir. Aksi halde, adil ve şeffaf olduğunuz yönündeki beyanlarınızın hiçbir kıymeti kalmayacaktır, camiamızın şüpheleri devam edecektir. Sonuçsuz kalınması halinde şeffaf, adil, güvenilir ve eşitlikçi olmadığınızı, camia olarak her gün ve en şiddetli şekilde seslendirmeye devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bunun için bir özür dilenmesi gerekiyorsa da lütfen çıkıp özür dileyin. Biz huzur ve adalet istiyoruz!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Juve'de ilk maçına çıktı, kendisine hayran bıraktı! Allegri öyle bir uyarı yaptı ki... Juve'de ilk maçına çıktı, kendisine hayran bıraktı! Allegri öyle bir uyarı yaptı ki...
Beşiktaş'tan 4 yıllık imza! TFF'ye bildirildiBeşiktaş'tan 4 yıllık imza! TFF'ye bildirildi
Kadınlar Dünya Kupası kupa seremonisinde taciz skandalı! Kadınlar Dünya Kupası kupa seremonisinde taciz skandalı!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Mehmet Büyükekşi son dakika beşiktaş tff besikta dakika haberleri ışıl ak erden n dakika haberleri devam edecek maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.