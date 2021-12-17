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Son dakika: Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro, İstanbul'a geliyor

17.12.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak bilmecesi bugün çözüldü. Ahmet Nur Çebi'nin de ikna edilmesinin ardından son karar verildi. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, anlaşmaya varılan Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro, İstanbul'a geliyor

Son dakika:Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sergen Yalçın'ın istifasından sonra teknik direktör için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro'da karar kıldı. Beşiktaş'tan Bruno Pinheiro ile ilgili ilk resmi açıklama da geldi.

"İSTANBUL'A GELİYOR"

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, A Spor'a yaptığı açıklamada Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

BRUNO PİNHEİRO KİMDİR?

1976 Porteki doğumlu olan Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdikten sonra en ciddi serüvenine Haziran 2020'de başına geçtiği Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril ile başladı.

Geçtiğimiz sezon Estoril'i 2. Lig'den en üst lig olan Primeira Liga'ya çıkaran Pinheiro, bu sezon da takımıyla beraber formunu sürdürdü. 14 haftası geride kalan ligde takımı ile 6 galibiyet ve 6 beraberlik alan Pinheiro'lu Estoril, topladığı 24 puanla 5. sırada ve Avrupa Kupaları potasında yer alıyor.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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