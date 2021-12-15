Son dakika: Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bruno Pinheiro sürprizi...

Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği çok konuşuluyordu. Her geçen gün farklı isimlerin çıkması yönetimin de elini kolunu bağlıyordu. Ahmet Nur Çebi yönetimindeki Beşiktaş kafilesi son kararını bugün verdi. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay gibi adayların ismi çok konuşulurken siyah-beyazlı yönetim herkesi şaşırtacak bir karara imza atarak Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile anlaşma sağladı. İşte son dakika haberinin detayları...

BAŞKAN İKNA EDİLDİ

Fatih Doğan'ın haberine göre; Beşiktaş yönetiminin çoğunluğu 1976 doğumlu Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile devam edilmesi konusunda başkan Ahmet Nur Çebi'ye öneride bulundu. Ahmet Nur Çebi ilk başta bu olaya olumlu yaklaşmadı fakat ikna edilmesinin ardından bu öneriyi kabul etti. Bugün öğle saatlerinde prensip anlaşmasına varılan teknik adam için Portekiz'den uçuş ayarlanmaya çalışılıyor. Fenerbahçe derbisinin ardından resmi imzalar atılacak.

"TÜRK FUTBOLU BATMIŞ DURUMDA DEDİLER"

Fatih Doğan, Mynet'e verdiği röportajda, "Beşiktaş'ta hayata geçirilmeye çalışılan hem yarışmacı hem de geliştirmeli kulüp modeli Türkiye'de çok fazla denenmediği için riskli bir model olabilir. Bu konuda konuştuğum yöneticiler bana hiç iç açıcı konuşmadı. Türk futbolu batmış durumda ve çıkış yolu kalmadığını belirttiler." dedi.

"YENİ SİSTEM ÜRETMEK İSTİYORLAR"

Fatih Doğan röportajın devamında, "Yönetimle konuştuğumda yeni bir sistem üretmek istiyoruz ve bu yüzden bu yola çıktık dediler. 4 yabancı dil bilen ve doğru bağlantıları olan bu projeye çok inandıklarını söylediler ancak riskli bir yola girdikleri kesin. Büyük takımları yönetmek, büyük camiaları alışkanlıkları dışına çıkartmak çok zordur. Özellikle kariyeri tartışılan bir hocayla yapmak daha da zordur." ifadelerini kullandı.

"RIZA ÇALIMBAY VE ŞENOL GÜNEŞ..."

Fatih Doğan sözlerine, "Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş gibi güçlü figürlü hocalar varken Beşiktaş yönetimi bence büyük risk alıyor. Bu projeye yönetimi ileriye mi geriye mi götürecek bunu hep birlikte göreceğiz ama denenmemiş bir yöntem olduğu kesin. Haziran ayında seçim olduğunu düşünürsek yönetimin işi biraz daha zora giriyor. Bu proje tutmazsa almak istedikleri desteği bulmaları zor gözüküyor." dedi.

"EMRE KOCADAĞ VE ERDAL TORUNOĞLULLARI FARKLI İSİM SÖYLEDİ"

Fatih Doğan, "Beşiktaş yönetimi demokratik bir yönetim. Ahmet Nur Çebi herkesi dinledi. Yönetimden Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, Şenol Güneş veya Rıza Çalımbay gibi isimlerden yana oy kullandı. Ancak Ahmet Nur Çebi çoğunluğun sözünü dikkate aldı ve Bruno Pinheiro'da karar kıldı." dedi.

BRUNO PİNHEİRO KİMDİR?

1976 Porteki doğumlu olan Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdikten sonra en ciddi serüvenine Haziran 2020'de başına geçtiği Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril ile başladı.

Geçtiğimiz sezon Estoril'i 2. Lig'den en üst lig olan Primeira Liga'ya çıkaran Pinheiro, bu sezon da takımıyla beraber formunu sürdürdü. 14 haftası geride kalan ligde takımı ile 6 galibiyet ve 6 beraberlik alan Pinheiro'lu Estoril, topladığı 24 puanla 5. sırada ve Avrupa Kupaları potasında yer alıyor.



