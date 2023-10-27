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Son dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan yönetime büyük jest! İstifa kararı...

27.10.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Bodo/Glimt ile Beşiktaş kozlarını paylaşmıştı. Siyah - beyazlılar, deplasmandaki müsabakadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve kötü gidişe engel olamamıştı. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Burak Yılmaz yönetiminde 3. maçına çıkan ve 2. yenilgisini alan Kara Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Bodo/Glimt deplasmanına çıkmıştı. Siyah - beyazlılar, Norveç'te oynanan müsabakadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve üst üste 2. yenilgisini almıştı. Kara Kartal'da kötü gidişat devam ederken sıcak da bir gelişme yaşandı.

Aralık ayında gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım devam ederken, futbol şubesinde olacaklar da taraftarlar merak ediliyor.

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Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası seçime kadar devam edecek olan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın geleceği de merak konularından biriydi...

YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇACAK

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Fanatik'in haberine göre genç çalıştırıcı, kulübün önünü açmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve Kara Kartal için en doğru kararı almak istediğini belirtti. Yani Burak hoca, yeni yönetim gelince onların önünü açmak için istifa edecek.

"VERİLEN KARARA UYMAK DÜŞER"

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Ancak bir diğer ihtimale göre yeni gelecek başkan, Burak Yılmaz'ın devam etmesini isterse genç hoca da görevine devam edecek. Söz konusu gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan başarılı hoca, "Yeni yönetim gitmemi isterse istifa ederim. Kalmamı isterlerse devam ederim. Alınacak her türlü karara saygı duyuyorum. Beşiktaş, bize ne görev verirse onu yerine getiriririz. Bize de verilen karara uymak düşer" dedi.

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