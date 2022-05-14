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Son dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic, Göztepe maçında yok!

14.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'a iki futbolcusundan kötü haber geldi. Siyah - beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'in Göztepe karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Son dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic, Göztepe maçında yok!
Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu antrenmanda ayak bileğinden sakatlanırken, Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları rastlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada iki oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

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Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Futbolcumuz Miralem Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic, Beşiktaş'ın 15 Mayıs Pazar günü oynayacağı Göztepe maçında görev alamayacak.


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