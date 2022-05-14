Son dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic, Göztepe maçında yok!

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu antrenmanda ayak bileğinden sakatlanırken, Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları rastlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada iki oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Futbolcumuz Miralem Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic, Beşiktaş'ın 15 Mayıs Pazar günü oynayacağı Göztepe maçında görev alamayacak.



