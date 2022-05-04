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Son dakika: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi gidiyor, yerine sürpriz isim geliyor!

04.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon gol yollarında gösterdiği performansla taraftarları tarafından tepki gören Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim Michy Batshuayi'ydi. Belçikalı golcünün sezon sonunda İngiltere'ye döneceği ve yerine 29 gol atan Martin Adam'ın geleceği iddia edildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi gidiyor, yerine sürpriz isim geliyor!

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarının beklentilerinin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalara başlandı.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, ayrılık hazırlığında... Oyunuyla siyah - beyazlı taraftarların eleştirisini alan Michy Batshuayi, yeni sezon öncesinde İngiltere'ye geri dönecek. Ancak tecrübeli forvet, İngiliz ekibinde de istenmiyor...

PREMIER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

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Chelsea, 2023'e yılına kadar kontratı bulunan Michy Batshuayi'den kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek isteyen Belçikalı golcü için Wolverhampton, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds United'ın sırada olduğu belirtiliyor.

BATSHUAYI'NİN YERİNE SÜRPRİZ İSİM

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Öte yandan Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin yerine transfer edeceği ismi belirledi. Uzun süredir Alexander Sörloth'u gündeminde tutan Beşiktaş'ta kulislerde Martin Adam ismi ön plana çıktı. 27 yaşındaki Macar forvet, bu sezon Paksi formasıyla çıktığı 29 maçta 29 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

BONSERVİSİ ŞAŞIRTTI

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Beşiktaş'ın Martin Adam transferini 500 bin euro bonservis ve 500 bin euro yıllık maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor. Martin Adam'ın kulübü Paksi ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Chelsea Michy Batshuayi son dakika haberi
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