Son dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti! Resmen açıklandı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti! UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano'ya 3-2 yenilen siyah - beyazlılar, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almış ve seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan bildiride seçim tarihinin değiştiği belirtildi.

İşte siyah - beyazlılardan yapılan açıklama;

"Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir."

İLK ADAY HASAN ARAT

Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini korurken, ilk aday Hasan Arat olmuştu. Hasan Arat sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm BEŞİKTAŞLILARIN yoludur." ifadelerini kullanmıştı.

EMRE KOCADAĞ İÇİN 'HAZIRLIK YAPIYOR' İDDİASI

Öte yandan Beşiktaş'ın şu anki asbaşkanı Emre Kocadağ'ın adaylık için hazırlık yaptığı öne sürülmüştü. Kocadağ'ın kısa süre içinde başkanlık için adaylığını açıklayacağı iddia edildi.





