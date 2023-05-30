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Son dakika: Beşiktaş'ta stadyumun yeni adı için anlaşma tamam! 60 milyon euro...

30.05.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasını BAY geçecek olan ve gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmesi kesinleşen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte müthiş bir çıkış yakalayan siyah - beyazlılarda taraftarlar yeni sezon için oldukça umutlanmıştı. Öte yandan stadyum için sezon sonunda bitecek olan mevcut sözleşme sonrası yeni isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'ta stadyumun yeni adı için anlaşma tamam! 60 milyon euro...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasını BAY geçecek olan Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kazanmıştı. Valerien Ismael sonrası göreve gelen Şenol Güneş ile büyük çıkış yakalayan siyah - beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için de flaş bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞME BİTİYOR

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Beşiktaş'ta mevcut isim sponsoru ile bulunan sözleşme, sezon sonunda bitecek.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

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Habertürk'ün haberine göre bir süredir Rus şirketi Gazprom ile görüşmelerini sürdüren siyah - beyazlılar, bu hafta anlaşmaya son şeklini verecek.

60 MİLYON EURO

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Haberde; yapılacak olan anlaşmanın 3+2 yıl olması ve Beşiktaş'ın kasasına 3 yılda 60 milyon euroluk bir gelirin girmesinin beklendiği kaydedildi.

Üç yılın dolmasıyla birlikte kalan iki sene için de yeniden masaya oturulacağı belirtildi.


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