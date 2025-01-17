SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Teknik Direktör bilmecesi çözüldü! Siyah-Beyazalılar Ole Gunnar Solskjaer'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör konusunda mutlu sona ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar deneyimli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Solskjaer, Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için bugün (cuma) saat 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a gelecek.

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.