SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Teknik Direktör bilmecesi çözüldü! Siyah-Beyazalılar Ole Gunnar Solskjaer'i KAP'a bildirdi

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Teknik Direktör bilmecesi çözüldü! Siyah-Beyazalılar Ole Gunnar Solskjaer'i KAP'a bildirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2025 11:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu nihayete kavuştu. Siyah-Beyazlılar futbol dünyasının efsane ismi Ole Gunnar Solskjaer'i KAP'a resmen bildirdi. Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Teknik Direktör bilmecesi çözüldü! Siyah-Beyazalılar Ole Gunnar Solskjaer'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör konusunda mutlu sona ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar deneyimli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

besiktas-ole-gunnar-solskjaer-ile-anlasmaya-vardi-17370546844224

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

0_GettyImages-1489820848

Solskjaer, Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için bugün (cuma) saat 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a gelecek.

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor... Can kaybı 37'ye yükseldi

Son dakika! İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor... Can kaybı 37'ye yükseldi

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

Hastalığı nedeniyle istifa etmişti! Hasan Arat o göreve adaylığını koydu

Hastalığı nedeniyle istifa etmişti! Hasan Arat o göreve adaylığını koydu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu!

İnanılmazı başardı! 12 dakikada hat-trick yaptı

İnanılmazı başardı! 12 dakikada hat-trick yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.