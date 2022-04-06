Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael için flaş kehanet! "Sezon sonunu göremez!"

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmış ve bir penaltı kaçırdığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan siyah - beyazlıların oyunu, taraftarlar tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Ismael hakkında yapılan yorum, Beşiktaşlı futbolseverleri çileden çıkardı...

Spor yorumcusu Tümer Metin, Valerien Ismael hakkında yaptığı yorumla gündeme oturdu. Metin, Fransız çalıştırıcı için ortaya attığı iddiayla Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

"BU BİR REFERANS MAÇI DEĞİLDİ"

Trabzonspor karşılaşmasının referans maçı olmadığını söyleyen Tümer Metin, "Trabzonspor maçında Valeri,en İsmael'in kenardaki duruşunu beğendim. Maçın içinde, mücadeleye hakim, maçı yaşıyor. Bir referans maçı oynayacaktı ama bence bu Trabzonspor maçı değildi. Çünkü ben bilirim. Teknik direktör değişikliklerinde ilk idman temaslı geçer, kıran kırana geçer. Çata çat geçer. Oğuzhan uzun zamandır oynamayı dert etmiyordu ama geçen hafta etmiş olabilir. Gökhan Töre dakika bulamıyordu ama geçen haftayı dert etmiş olabilir. Sonra hoca tarafını belli ettiği dakika fabrika ayarları yavaş yavaş oturur." dedi.

"SEZON SONUNU GÖREMEYEBİLİR!"

Genç teknik direktörün sezon sonunu göremeyebileceğini dile getiren ünlü yorumcu, "Şimdi bakacağız bir sonraki sınava. Trabzon deplasmanında yüksek şiddetli bir mücadele, istek, arzu, oyuna tutunma isteği gördük. Ama iç saha maçı benim referansımdır. Rakip Alanyaspor. Valerien İsmael'in sınavı iç sahada vereceği oyunla ortaya çıkacak tablo. Bakacağız ona da. Çok ütopik bir şey söyleyeyim mi? Bunu da tutun bir yerde! Valerian Ismael sezon sonunu göremeyebilir. İçimden bir ses öyle diyor" ifadelerini kullandı.

