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Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Batsuhayi'ye şaşırtan talip! Fenerbahçe...

25.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta geçirdiği bu sezonda kaçırdığı gollerle akıllarda kalan Batshuayi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Michy Batshuayi Kartal'dan ayrıldıktan sonra ülkesi Belçika'dan talipleri arttı. Belçika'nın Antwerp takımı Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta'yı göndererek yerine Batshuayi'yi almayı düşünüyor. Türk taraftarlar ise bu transfere çok şaşırarak sosyal medyada ''Şaka mı bu?'' yorumlarında bulundu.

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Batsuhayi'ye şaşırtan talip! Fenerbahçe...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Batshuayi'nin yeni takımı belli oluyor. Siyah-Beyazlı kulübe veda eden Michy Batshuayi için ülkesi Belçika'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Batshuayi ile ilgili yer verilen haberde bonservisi Fenerbahçe 'de bulunan Mbwana Samatta detayı dikkat çekti.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere'nin Chelsea kulübünden 1 yıllığına kiraladığı Michy Batshuayi, Süper Lig'in sona ermesiyle Siyah-Beyazlı kulübe resmen veda etmişti.

Beşiktaş'ın yola devam etmeme kararı aldığı Belçikalı golcü, Siyah-Beyazlı forma altında Süper Lig'de 14 gol atsa da daha çok kaçırdığı pozisyonlarla akıllara kazınmıştı.

ŞAŞIRTAN TALİP! FENERBAHÇE...

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Beşiktaş'ın genel performansını yeterli bulmadığı için yola devam etmeme kararı aldığı Michy Batshuayi için ise ülkesi Belçika'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Voetbalbelgie'de yer alan haberde Michy Batshuayi'nin son sezonlardaki kötü performansları sonrası bonservisinin bulunduğu Chelsea'de gelecek sezon için düşünülmediği ve bu kez kendisi için çok sayıda kulübün istekli olmadığı belirtildi.

Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve İngiliz kulübünde istenmeyen Batshuayi'nin önümüzdeki sezon ülkesi Belçika'ya dönebileceği öne sürülürken, yıldız futbolcunun transferde adının Royal Antwerp ile anıldığı aktarıldı. Türk taraftarlar ise bu transfere çok şaşırarak sosyal medyada ''Şaka mı bu?'' yorumlarında bulundu.

SAMATTA YERİNE GİDİYOR

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Batshuayi'yi transfer etmek istediği sürülen Antwerp, geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Mbwana Samatta'yı kiralık olarak katmıştı. Sezonun bitmesiyle Samatta ile yollarını ayıran ve Tanzanyalı oyuncu ile yola devam etmeyi düşünmeyen Antwerp, Batshuayi'yi kadrosuna katması halinde forvet hattını yine yolu Türkiye'den geçen bir golcü ile doldurmuş olacak.

Batshuayi'yi istediği iddia edilen Royal Antwerp, kadrosunda bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Michael Frey'i de bulunduruyor.

Beşiktaş öncesi kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Borussia Dortmund, Valencia ve Crystal Palace gibi takımların formasını giyen 28 yaşındaki Batshuayi için Chelsea 2016 yılında 39 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta Michy Batshuayi
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