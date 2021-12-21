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Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City...

21.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Sergen Yalçın, alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş ile devam etmeme kararı almıştı. Geçen sene lige damga vuran Yalçın, hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarmıştı. Yeni sezona çok kötü başlayan Beşiktaş'ta fatura Sergen Yalçın'a kesilip görevden alınmıştı... Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın için teklif hazırladığı ortaya çıktı. Ilıcalı, Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City...

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı hemen belli oluyor. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve hakkında çıkan dedikodulara da cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

İNGİLTERE'NİN BİR ALT LİGİ...

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İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'i almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı düşünüyor.

Takımın ligde 19’uncu sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak. İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü. Olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdi.

Beşiktaş'ta göreve devam ederken, yurt dışı hayalinin olduğunu belirten Sergen Yalçın'ın dil konusunda eğitimlerini de hızlandırdığı da biliniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Acun Ilıcalı
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