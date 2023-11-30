SON DAKİKA: Beşiktaş'tan can sıkan haber! Club Brugge maçına saatler kala sakatlık açıklaması geldi... Daniel Amartey hissettiği ağrılar nedeniyle kadrosuna çıkarıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Beşiktaş'ta karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala gelen sakatlık haberi herkesin canını sıktı.

Belçika ekibi ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Daniel Amartey kadrodan çıkarıldı.

AĞRILARI ARTTI

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Daniel Amartey'in, artan ağrıları sebebiyle Club Brugge maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

RIZA ÇALIMBAY DUYURMUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün Amartey'in sakatlık durumu hakkında bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Daniel Amartey iyileşmişti. Biraz önce geldi, kasığında bir problem varmış" ifadelerini kullanmıştı.





