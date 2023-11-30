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  4. SON DAKİKA: Beşiktaş'tan can sıkan haber! Club Brugge maçına saatler kala sakatlık açıklaması geldi... Daniel Amartey hissettiği ağrılar nedeniyle kadrosuna çıkarıldı

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan can sıkan haber! Club Brugge maçına saatler kala sakatlık açıklaması geldi... Daniel Amartey hissettiği ağrılar nedeniyle kadrosuna çıkarıldı

30.11.2023 17:49 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ta grubun 5. haftasında oynanacak olan Club Brugge maçı öncesi can sıkan bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'da yıldız isim artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Daniel Amartey

Daniel Amartey

GNA Gana
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Beşiktaş'ta karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala gelen sakatlık haberi herkesin canını sıktı.

Belçika ekibi ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Daniel Amartey kadrodan çıkarıldı.

AĞRILARI ARTTI

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beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Daniel Amartey'in, artan ağrıları sebebiyle Club Brugge maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

RIZA ÇALIMBAY DUYURMUŞTU

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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün Amartey'in sakatlık durumu hakkında bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Daniel Amartey iyileşmişti. Biraz önce geldi, kasığında bir problem varmış" ifadelerini kullanmıştı.

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