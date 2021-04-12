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SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması

12.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Cenk Tosun’un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiğini ve oyuncunun bugün ameliyat edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiği açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun’un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Cenk Tosun’a, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü’nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.

Cenk Tosun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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