SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Milot Rashica için KAP geldi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın da kadrosuna katmak istediği Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

5 MİLYON EURO...

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

