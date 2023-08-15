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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Milot Rashica için KAP geldi

15.08.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlandığını yaptığı KAP bildirimi ile açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın da kadrosuna katmak istediği Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

5 MİLYON EURO...

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Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

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