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  4. SON DAKİKA: Beşiktaş'tan tarihi skor! Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan tarihi skor! Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.08.2024 22:42
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Son dakika... Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 5-0'lık tarihi skoruyla sona ererken Süper Kupa Beşiktaş'ın müzesine gitti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan tarihi skor! Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü

Turkcell Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk resmi mücadelelerine çıkan iki ekip kıyasıya bir mücadele verirken, kazanan 5-0'lık skorla Beşiktaş oldu ve Siyah-Beyazlılar sezonu kupayla açmış oldu.

TARİHE GEÇEN GOL

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Mücadelenin henüz 21’inci saniyesinde Nelsson’un hatası sonrasında topla buluşan Immobile, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Tecrübeli golcü, bu golle birlikte Süper Kupa’nın en erken gol rekorunu da kırmış oldu.

Süper Kupa tarihinde daha önce en erken golü, geçtiğimiz sene Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmasının 50’nci saniyesinde Mauro Icardi kaydetti. O maçta U19 takımıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, golün ardından sahadan çekilmişti.

FARK 2'YE ÇIKTI

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Siyah-Beyazlılar'da farkı 2'ye çıkaran gol karşılaşmanın 53. dakikasında Svensson'un ayağından geldi.

GALATASARAY'IN 2 GOLÜ İPTAL

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Sarı-Kırmızılılar'da Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı goller ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

IMMOBILE PENALTIDAN ATTI

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Ciro Immobile Beşiktaş kariyerine müthiş başladı. Golcü isim karşılaşmanın 81. dakikasında penaltıdan bulduğu golle maçın skorunu belirledi.

SON DAKİKALARDA 2 GOL

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Beşiktaş maçın son dakikalarında Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun golleriyle skoru 5-0 yaptı.

GALATASARAY 10 KİŞİ TAMAMLADI

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Victor Nelsson, 87. dakikada kırmızı kart gördü. Rafa Silva'yı karşı karşıya kalacakken düşüren Nelsson, hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına alındı.

BATSHUAYI SONRADAN GİRDİ

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Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında maça başlarken ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı. Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Elias Jelert, ağrısı olduğu için riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

84 YIL SONRA BİR İLK

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Beşiktaş, Galatasaray karşısında en farklı galibiyetini 84 yıl önce 5-0'lık skorla almıştı. Siyah beyazlılar, 84 yıl sonra bir kez daha rakibini 5-0 mağlup etti.

OLİVEİRA VE HALİL DERVİŞOĞLU KADROYA ALINMADI

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Galatasaray'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna yazılmadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Oliveira ve Halil haricinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı, genç futbolcular Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz'ü de kadroya dahil etmedi.

ŞAMPİYON İSTANBUL'DA SEZONU AÇTI

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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 24. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonundaki ilk resmi maçını Beşiktaş ile yaptı.

Sezonu 26 Mayıs'ta Konya'da kapatan Galatasaray, 69 gün sonra İstanbul'da Süper Kupa maçında taraftarıyla buluştu.

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