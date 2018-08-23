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Fikret Orman'dan transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.08.2018 19:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alvaro Negredo ve Domagoj Vida'nın son durumlarıyla ilgili konuşan Fikret Orman, Burak Yılmaz transferini de yalanladı.

Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Trabzonsporlu Burak Yılmaz konusunda önemli açıklamalar yaptı. Orman, Burak için Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmadıklarını söylerken, Negredo ve Vida'nın son durumlarını da değerlendirdi.

TRTSpor'a konuşan Fikret Orman "Transferde yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz; olmuyorsa da yapmayacağız. Beşiktaş'tan gidenlere bakınca 3 oyuncu sattık. Biri bizde değildi, Brugge'e sattık. Stoperin yerine bir stoper aldık. Kaleci ile ilgili fikirler var. Burak Yılmaz için ne bir görüşmemiz ne de bir talebimiz oldu. Trabzonspor bizim dost kulübümüz. Ahmet Ağaoğlu dostumuz. Trabzonspor'un efsanesi Şenol Güneş de hocamız. Trabzonspor ile hep iyi olduk, öyle de devam edeceğiz. Burak Yılmaz, Beşiktaşlı olduğunu hep söylemiştir. Bir ara linç edildi, ona sahip çıkmam 'Transfer olacak' şeklinde yorumlandı. Ben duruşu olan Beşiktaşlıların arkasında durmak durumundayım. Biz durumdan fırsat çıkaracak bir zihniyette değiliz; asla olmayız da. Biz itibarımız için yaşıyoruz, itibarımız için de her şeyi yaparız. Trabzonspor, Burak'ı göndermek istiyormuş, o bilmem neymiş falan... Bu süreçlerin içinde değiliz. Geçen hafta Ahmet Ağaoğlu ile konuştuk ve hiç Burak falan konuşmadık" ifadelerini kullandı.

VIDA'YI SATMAK İÇİN ALMADIK, NEGREDO İÇİN DE TEKLİF YOK
Bazı kulüplerin transfer listesinde bulunan Alvaro Negredo ve Domagoj Vida konusunda da açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Orman "Vida'yı satmak için almadık. Çocuk da gitmek istemediğini 10 kere söyledi. Bir kez de yönetici üzerinden 'Başkan beni satmak mı istiyor?' dedi. 'Öyle bir şey yok' dedim. Bizimle devam edecek. Alvaro Negredo için bize ulaşmış bir şey yok. Çok karakterli bir oyuncu, taraftar çok seviyor. Şartlar oluşursa gider, oluşmazsa bizim oyuncumuz" dedi.

TARAFTAR İSTİYOR DİYE PARAMIZI ÇARÇUR ETMEYİZ
Fikret Orman son olarak "Taraftar transfer istiyor diye paramızı çarçur edecek değiliz. Türkiye'nin gerçekleri var. Döviz kurları yükseliyor. Biz de bundan etkileniyoruz. Bu taraftar baskısı yaratıyor ama mantıklı davranmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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