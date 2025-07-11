SON DAKİKA: Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Türk futbol tarihinde rekor kırılıyor! Orkun Kökçü Beşiktaş'ta...

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nin kiralık transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Transferin 5+25 milyon euro bedel ile bittiği gelen bilgiler arasında.

YARIN İSTANBUL’DA

Beşiktaş’ın Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün yarın İstanbul'da olacağını açıkladı. Yarın özel uçakla birlikte İstanbul’a gelecek yıldız oyuncu için taraftarlar havalimanında büyük bir karşılama töreni düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Beşiktaş resmi twitter adresinden Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferine dair paylaşım yapıldı. Paylaşım sonrası Beşiktaş taraftarları büyük bir heyecan yaşadı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TÜRKİYE’NİN EN PAHALI TRANSFERİ!

Türkiye’de bu zamana kadar yapılan en pahalı transfer 19.50 mil. € bedel ile Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri transferiydi. En pahalı yerli transfer listesinde de yine Fenerbahçe’den 15 milyon euro bedel ile Cengiz Ünder yer aldı. Beşiktaş böylelikle transferde bir Türkiye rekoru kırarak Orkun Kökçü’yü açıklayacak.