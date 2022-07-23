Son dakika: Beşiktaş - Wolverhampton maçında taraftar çıldırdı! Ersin Destanoğlu'nun hatası sonrası sosyal medya ayaklandı...

Son dakika haberleri: Avusturya kampını tamamlamasının ardından hazırlıklarını İspanya kampındaki sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında Wolverhampton ile karşılaştı. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, kalede tercihini Ersin Destanoğlu'ndan yana kullandı. Karşılaşmanın ilk yarısında yenen ilk gol ise taraftarların tepkisini çekti...

Estadio Camilo Cano La Nucia'da oynanan Beşiktaş - Wolverhampton maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında Beşiktaş taraftarları sosyal medyada adeta isyan etti.

Siyah - beyazlı futbolseverler, Wolverhampton'ın attığı ilk golde büyük bir hata yapan Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.

POZİSYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Karşılaşmanın 15. dakikasında kendisine gelen geri pasta hamle yapmakta zorlanan Ersin Destanoğlu, topu ayağından çıkaramadı ve rakibi Raul Jimenez araya girerek meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

"FABRI NE YAPIYORSUN FABRI"

Bu gol; kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girerken, Beşiktaş taraftarları, 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde oynanan Lyon maçında o dönemde görev yapan kaleci Fabri'nin hatasını hatırladı. Siyah - beyazlı taraftarlar, Lyon maçı spikerinin "Fabri ne yapıyorsun Fabri" sözlerini Ersin Destanoğlu'na uyarlayarak tweet attı.

İŞTE O TEPKİLER;



