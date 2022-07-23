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Son dakika: Beşiktaş - Wolverhampton maçında taraftar çıldırdı! Ersin Destanoğlu'nun hatası sonrası sosyal medya ayaklandı...

23.07.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında Premier Lig ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata ise sosyal medyada geniş yer buldu. Siyah - beyazlı taraftarlar, takımının 1-0 geri düşmesine sebep olan kaleciyi adeta topa tuttu. Ayrıca Fabri benzetmeleri de yapıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Beşiktaş - Wolverhampton maçında taraftar çıldırdı! Ersin Destanoğlu'nun hatası sonrası sosyal medya ayaklandı...

Son dakika haberleri: Avusturya kampını tamamlamasının ardından hazırlıklarını İspanya kampındaki sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında Wolverhampton ile karşılaştı. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, kalede tercihini Ersin Destanoğlu'ndan yana kullandı. Karşılaşmanın ilk yarısında yenen ilk gol ise taraftarların tepkisini çekti...

Estadio Camilo Cano La Nucia'da oynanan Beşiktaş - Wolverhampton maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında Beşiktaş taraftarları sosyal medyada adeta isyan etti.

Siyah - beyazlı futbolseverler, Wolverhampton'ın attığı ilk golde büyük bir hata yapan Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.

POZİSYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

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Karşılaşmanın 15. dakikasında kendisine gelen geri pasta hamle yapmakta zorlanan Ersin Destanoğlu, topu ayağından çıkaramadı ve rakibi Raul Jimenez araya girerek meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

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"FABRI NE YAPIYORSUN FABRI"

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Bu gol; kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girerken, Beşiktaş taraftarları, 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde oynanan Lyon maçında o dönemde görev yapan kaleci Fabri'nin hatasını hatırladı. Siyah - beyazlı taraftarlar, Lyon maçı spikerinin "Fabri ne yapıyorsun Fabri" sözlerini Ersin Destanoğlu'na uyarlayarak tweet attı.

İŞTE O TEPKİLER;

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