SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş Wout Weghorst'u KAP'a bildirdi! İşte Kartal'ın yeni golcüsü...

Son dakika: Beşiktaş Wout Weghorst'u KAP'a bildirdi! İşte Kartal'ın yeni golcüsü...

05.07.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon çalışmaları başlamış ve Fransız hocanın verdiği liste doğrultusunda transfer planlaması yapılmıştı. Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferleriyle sezonu açan siyah - beyazlılardan iki flaş hamle daha geldi. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst, İstanbul'a gelmişti. Siyah - beyazlılar, oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son dakika: Beşiktaş Wout Weghorst'u KAP'a bildirdi! İşte Kartal'ın yeni golcüsü...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

781e5355-cf85-4053-b2ea-371bec8bf8c0

Beşiktaş, dün akşam İstanbul'a getirdiği santrfor oyuncusu Wout Weghorst ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildiridi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

0fe549ca-b6c8-48ba-95e4-3fea139f9222

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır."

İMZA SONRASI KAMPA

d79f6901-d344-4f9c-ab4a-7a884dea35e7

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği Weghorst, sağlık kontrolünden geçti. Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen golcü oyuncu resmi imzanın ardından siyah - beyazlı takımın kampına dahil olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve İstanbul'a geldi! Önce imza sonra kampVe İstanbul'a geldi! Önce imza sonra kamp
Partizan-Fenerbahçe maçında hadsiz olay!Partizan-Fenerbahçe maçında hadsiz olay!
Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!
Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş weghorst
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi!

Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi!

'Rambo' paylaşımı olay yarattı!

'Rambo' paylaşımı olay yarattı!

Dünya futbolu karışacak! "Ronaldo ihanet etti"

Dünya futbolu karışacak! "Ronaldo ihanet etti"

Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Galatasaray transferde büyük oynuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.