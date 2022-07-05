Son dakika: Beşiktaş Wout Weghorst'u KAP'a bildirdi! İşte Kartal'ın yeni golcüsü...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, dün akşam İstanbul'a getirdiği santrfor oyuncusu Wout Weghorst ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildiridi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır."

İMZA SONRASI KAMPA

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği Weghorst, sağlık kontrolünden geçti. Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen golcü oyuncu resmi imzanın ardından siyah - beyazlı takımın kampına dahil olacak.



