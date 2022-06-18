Son dakika: Beşiktaş, yılın transferi için gözünü kararttı! Real Madrid'den...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına yeni golcüsüyle birlikte başlamak istiyor. Hollandalı golcü Wout Weghorst'tan haber bekleyen siyah-beyazlıların gündemine bu kez flaş bir transfer iddiası geldi. Beşiktaş, Luka Jovic'i gündemine aldı.

JOVIC, BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen Luka Jovic, siyah-beyazlıların gündeminde. Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 3 yıl önce 63 milyon Euro ödenerek alınan futbolcu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

KİRALAMA BEDELİ 1.5 MİLYON EURO

Frankfurt’a 1 milyon Euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, 19 maçta 1 gol üretebilmişti. Real Madrid’le 3 yıllık daha kontratı bulunan Jovic’in, 1.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a kiralanabileceği belirtildi.

İTALYA'DAN DA İSTEYEN KULÜPLER VAR

Sırbistan Milli Takımı forması giyen oyuncuyla İtalya’dan kulüpler de ilgileniyor. Beşiktaş'ın futbolcunun transferi konusunda adımlar atacağı yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

JOVIC'IN PERFORMANSI

1.82 boyundaki Jovic, 2021-22 sezonunda Real Madrid'de 19 maçta 549 dakika süre aldı. Futbolcu, 1 gol 3 asistlik katkı yaptı. Jovic, Frankfurt'un dışında Benfica ve Kızılyıldız'da da oynamıştı.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN FORVET MESAJI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda önceki gün açıklama yapmıştı. Çebi, "Weghorst’a ilgimiz var. Kendisini transfer etmek istiyoruz. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, iki gün daha bizden müsaade istedi. Tahmin ediyorum ki onun da talipleri çok fazla. Şartlara bakıyor. Biz de alternatif isimlerle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

