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Son dakika: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı! Tam imzayı atacakken...

02.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların altyapısından çıkan sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Siyah - beyazlılar, Yılmaz için Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varmıştı. Hedefinin Avrupa olduğunu dile getiren genç futbolcunun transferinde pürüz çıktı.

Son dakika: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın dünyası başına yıkıldı! Tam imzayı atacakken...
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmak için gün sayarken kulüpler arasında ödeme konusunda uzlaşmazlık çıktı. Alman basını, Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferiyle ilgili son gelişmelere yer verdi.

"BU TRANSFER BOZULABİLİR"

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Frankfurter Neue Presse'de yer alan habere göre; "Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferi an meselesi gibi görünüyordu. Ama bu transfer belki bozulabilir" ifadesine yer verdi.

RIDVAN TRANSFERİ NEDEN UZADI?

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Haberde, Bundesliga ekibinin Rıdvan Yılmaz için bonservis bedelini taksitle ödemek istediği ancak; siyah-beyazlıların bu konuda çok istekli olmadığı ve bunun da sürecin uzamasına neden olduğu belirtildi.

FRANKFURT'UN KOZU RIDVAN'IN TRANSFER İSTEĞİ

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Öte yandan yine aynı haberde, "Rıdvan Yılmaz, Almanya'ya transfer kararı aldı. Frankfurt bu kozu elinde tutuyor. Spor direktörü Markus Krösche de futbolcu ile sözleşme imzalamak istiyor" denildi.


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