SON DAKİKA: Bodo/Glimt maçında taraftar tepki göstermişti! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz görevinden istifa etti, yerine gelecek isim belli oldu... Siyah-Beyazlılar Rıza Çalımbay'a emanet!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takım Burak Yılmaz'a emanet edilmişti. Siyah-beyazlı takımın, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği maçta taraftarların hedefindeki isim olan Burak Yılmaz'ın başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunduğu açıklandı.

Burak Yılmaz'ın gidişinin ardından Beşiktaş'ın yeni hocası da belli oldu. Siyah-Beyazlılar geçici olarak Rıza Çalımbay'a emanet edileceği öğrenildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Siyah-Beyazlılar'da üst üste alınan kötü sonuçlara Bodo/Glimt mağlubiyeti de eklenince taraftarlar Burak Yılmaz'a yoğun tepki gösterirken Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

İSTİFA ETTİ

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiği duyurulurken "Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YENİ HOCA TESİSLERDE!

Rıza Çalımbay'ın şu saatlerde Nevzat Demir Tesisleri'nde görüşme yaptığı ve anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

YERİNE RIZA ÇALIMBAY

Rıza Çalımbay'ın yeni yönetim gelene kadar takımın başında olacağı ve yeni yönetimin gelmesiyle birlikte yapılacak toplantının ardından göreve devam edip etmeyeceği belli olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."







