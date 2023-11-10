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  4. SON DAKİKA: Bodo/Glimt maçında taraftar tepki göstermişti! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz görevinden istifa etti, yerine gelecek isim belli oldu... Siyah-Beyazlılar Rıza Çalımbay'a emanet!

SON DAKİKA: Bodo/Glimt maçında taraftar tepki göstermişti! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz görevinden istifa etti, yerine gelecek isim belli oldu... Siyah-Beyazlılar Rıza Çalımbay'a emanet!

10.11.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Bu sezon kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına gelen Burak Yılmaz'ın istifa ettiği duyuruldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Bodo/Glimt maçında taraftarın tepki gösterdiği Yılmaz için "Yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır." denildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın Rıza Çalımbay'a emanet edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Bodo/Glimt maçında taraftar tepki göstermişti! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz görevinden istifa etti, yerine gelecek isim belli oldu... Siyah-Beyazlılar Rıza Çalımbay'a emanet!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takım Burak Yılmaz'a emanet edilmişti. Siyah-beyazlı takımın, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği maçta taraftarların hedefindeki isim olan Burak Yılmaz'ın başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunduğu açıklandı.

Burak Yılmaz'ın gidişinin ardından Beşiktaş'ın yeni hocası da belli oldu. Siyah-Beyazlılar geçici olarak Rıza Çalımbay'a emanet edileceği öğrenildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

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Siyah-Beyazlılar'da üst üste alınan kötü sonuçlara Bodo/Glimt mağlubiyeti de eklenince taraftarlar Burak Yılmaz'a yoğun tepki gösterirken Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

İSTİFA ETTİ

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Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiği duyurulurken "Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YENİ HOCA TESİSLERDE!

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Rıza Çalımbay'ın şu saatlerde Nevzat Demir Tesisleri'nde görüşme yaptığı ve anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

YERİNE RIZA ÇALIMBAY

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Rıza Çalımbay'ın yeni yönetim gelene kadar takımın başında olacağı ve yeni yönetimin gelmesiyle birlikte yapılacak toplantının ardından göreve devam edip etmeyeceği belli olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

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"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


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