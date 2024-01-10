SON DAKİKA | Bonucci resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi, İstanbul'a geliyor

Son dakika: Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Resmi açıklama az önce geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.
İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
İtalyan yıldızın 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Bu sezon Union Berlin formasıyla 10 maça çıkan Bonucci 723 dakika forma giyerken 1 de gol katkısında bulundu.
Bonucci daha önce Inter, Genoa, Milan, Juventus gibi dev kulüplerde de forma giydi.
Leonardo Bonucci, 121 kez formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile 8 gol kaydetti.