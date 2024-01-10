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  4. SON DAKİKA | Bonucci resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi, İstanbul'a geliyor

SON DAKİKA | Bonucci resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi, İstanbul'a geliyor

10.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Günlerdir konuşulan Leonardo Bonucci transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Union Berlin forması giyen deneyimli savunma oyuncusu için beklenen resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Bonucci resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi, İstanbul'a geliyor

Son dakika: Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Resmi açıklama az önce geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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İtalyan yıldızın 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

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BONUCCI İLE 6 AYLIK ANLAŞMA

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi.

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KARİYERİNDE DEV KULÜPLER VAR

Bu sezon Union Berlin formasıyla 10 maça çıkan Bonucci 723 dakika forma giyerken 1 de gol katkısında bulundu.

Bonucci daha önce Inter, Genoa, Milan, Juventus gibi dev kulüplerde de forma giydi.

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Leonardo Bonucci, 121 kez formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile 8 gol kaydetti.


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