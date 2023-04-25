Son dakika: Brezilya basını duyurdu! 'Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızın transferini bitiriyor'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zirve için büyük çekişmenin yaşandığı ligde lider Galatasaray'ı mağlup ederek yarışa ortak olmanın hesaplarını yapan siyah - beyazlılarda transfer için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ GELİŞME

Stadyum isim sponsorluğu için bir süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transferde de gündemine gelen yıldız ortaya çıktı.

Adı bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan James Rodriguez için siyah - beyazlıların devrede olduğu ifade edildi.

BREZİLYA BASINI: 'BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYECEK'

Brezilya basınının haberine göre Kolombiyalı yıldız, gelecek sezon Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek. Dünyaca ünlü futbolcunun da siyah - beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Son olarak Olympiakos'ta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 13 Nisan tarihinde boşa çıkmıştı.

Yunan ekibinde 23 resmi maça çıkan James Rodriguez, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.

James Rodriguez; daha önce Real Madrid, Porto, Monaco, Bayern Münih, Everton gibi takımların formasını terletti.

