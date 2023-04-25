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Son dakika: Brezilya basını duyurdu! 'Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızın transferini bitiriyor'

25.04.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı kızışırken, kulüpler gelecek sezon için çalışmalarına da başladı. 32. haftada Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş; zirveye ortak olabilmek için galibiyet hesapları yaparken, transfer planlamasını da sürdürüyor. Siyah - beyazlıların hedefindeki dünyaca ünlü yıldız da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Brezilya basını duyurdu! 'Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızın transferini bitiriyor'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zirve için büyük çekişmenin yaşandığı ligde lider Galatasaray'ı mağlup ederek yarışa ortak olmanın hesaplarını yapan siyah - beyazlılarda transfer için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ GELİŞME

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Stadyum isim sponsorluğu için bir süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transferde de gündemine gelen yıldız ortaya çıktı.

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Adı bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan James Rodriguez için siyah - beyazlıların devrede olduğu ifade edildi.

BREZİLYA BASINI: 'BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYECEK'

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Brezilya basınının haberine göre Kolombiyalı yıldız, gelecek sezon Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek. Dünyaca ünlü futbolcunun da siyah - beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

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Son olarak Olympiakos'ta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 13 Nisan tarihinde boşa çıkmıştı.

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Yunan ekibinde 23 resmi maça çıkan James Rodriguez, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.

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James Rodriguez; daha önce Real Madrid, Porto, Monaco, Bayern Münih, Everton gibi takımların formasını terletti.

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