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Son dakika: Brezilya güle oynaya çeyrek finalde! Güney Kore'yi çok farklı geçtiler...

05.12.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda heyecan devam ediyor! Brezilya ile Güney Kore, Stadyum 974'te karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir seyir zevkine sahne olan müsabakada kazanan taraf 4-1'lik skorla Brezilya oldu ve Sambacılar, adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilya, çeyrek finalde Dünya Kupası'nın son finalisti Hırvatistan ile karşılaşacak. Güney Kore ise turnuvaya veda etti. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Brezilya güle oynaya çeyrek finalde! Güney Kore'yi çok farklı geçtiler...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. Son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçtan izleyenler büyük keyif alırken, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya adeta şov yaptı ve bir üst tura yükseldi.

Stadyum 974'te oynanan müsabaka, Brezilya'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sambacılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Vinicisu Junior, 13. dakikada penaltıdan Neymar, 29. dakikada Richarlison ve 36. dakikada Lucas Paqueta kaydetti. Güney Kore'nin sayısı ise 77. dakikada Paik Seung-Ho'dan geldi.

BREZİLYA'NIN RAKİBİ HIRVATİSTAN

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Bu skorun ardından Brezilya, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Güney Kore ise Dünya Kupası'na veda etti. Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

VINICIUS JUNIOR'DAN TEMİZ BİR GOL VURUŞU

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Brezilya müsabakaya hızlı başladı ve henüz 7. dakikada skoru 1-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Raphinha içeriye yerden sert bir orta yaptı. Topla buluşan Vinicius Junior, soğukkanlılığını korudu ve meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelere gönderdi.

NEYMAR GOLLE DÖNDÜ

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Sakatlığı nedeniyle Brezilya'nın Kamerun ile oynadığı maçta forma giyemeyen Neymar, Güney Kore karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri döndü. Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 13. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçti ve attığı golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

TAKIM OYUNU GOLÜ GETİRDİ

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Karşılaşmanın 29. dakikasında rakip yarı alanda topla buluşan Richarlison, boştaki Marquinhos'u gördü ve savunma arkasına bir koşu yaptı. Marquinhos hemen yanındaki Thiago Silva'yı topla buluşturdu. Silva ise daha önce savunma arkasına sarkan Richarlison'a harika bir pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Richarlison, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderek skoru 3-0 yaptı.

GOL YAĞMURU PAQUETA İLE DEVAM ETTİ

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Müsabakanın 36. dakikasında Brezilya, kontraatak ile Güney Kore'yi az adamla yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior, ceza sahası içindeki Paqueta'ya orta yaptı. Yıldız futbolcu, sağ ayağıyla gelişine vurdu ve Brezilya'yı 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.

PAIK SEUNG-HO HARİKA ATTI

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Maçın son çeyreğine girilirken en azından bir gol bulma amacıyla ataklarını sıklaştıran Güney Kore'de Paik Seung-Ho, muhteşem bir vuruşla farkı 3'e indiren golü attı. 77. dakikada Brezilya ceza yayı üzerinde topla buluşan Seung-Ho, köşeye harika vurdu ve Alisson'un uzanamayacağı köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

NEYMAR TARİHE GEÇTİ

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Neymar, Brezilya Milli Takımı tarihinde Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü oyuncu oldu.

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