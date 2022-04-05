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Son dakika: Bu iddia her şeyi değiştirir! "Fatih Terim aday olacak!"

05.04.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF'de peş peşe gelen istifaların ardından hareketli saatler yaşanıyor! Nihat Özdemir'in görevi bırakmasıyla birlikte yeni başkanın kim olacağı merakla bekleniyordu. Muhtemel adaylardan birkaçı açıklamalar yaparken, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında ortaya atılan iddia olay yarattı.

Son dakika: Bu iddia her şeyi değiştirir! "Fatih Terim aday olacak!"

TFF'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Peş peşe alınan istifa kararları sonrasında başkan Nihat Özdemir de görevini "Hakkınızı helal edin" diyerek bırakmıştı. Gözler hemen yeni adaylara çevrilirken ortaya flaş bir iddia atıldı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'İn göreve talip olduğu ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in istifası sonrasında yeni başkanın kim olacağı, hangi isimlerin bu göreve talip olacağı merak ediliyordu.

Ünlü yazar Fatih Altaylı'nın ortaya attığı iddia, gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in TFF Başkanlığı'nı istediğini dile getiren Altaylı, sürpriz bir ismi daha aday olarak gösterdi.

İşte Altaylı'nın Habertürk'te kaleme aldığı yazı...

"FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR"

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"Fatih Terim’in Ankara’da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak Milli Takım döneminden beri Ankara’nın kara listesinde olduğu da söyleniyor."

Mustafa Denizli

"MUSTAFA DENİZLİ DE TALİP"

"Bir diğer aday olarak Mustafa Denizli’nin bu göreve talip olduğu iddiaları var."

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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