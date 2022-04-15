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Son dakika: Bu kadarına da pes! Ünlü teknik direktöre ölüm tehdidi yağıyor...

15.04.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Villarreal ile 1-1 berabere kalan ve ilk maçta da 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Bayern Münih'te yaşanan şokun yankıları sürüyor. Takımın teknik direktörü Julian Nagelsmann, kendisine ve ailesine sosyal medyadan gelen tehditleri açıkladı.

Son dakika: Bu kadarına da pes! Ünlü teknik direktöre ölüm tehdidi yağıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile Villarreal eşleşmişti. İlk maçı İspanya'da 1-0 kaybeden Bayern Münih, rövanşta ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve organizasyona veda etmişti. Bu sonucun ardından şoke olan Alman temsilcisinin taraftarları, takımın teknik direktörü Nagelsmann'a zorbalık yaptı...

HOLİGANLARDAN TEHDİTLER

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Nagelsmann, Villarreal'e elenmeyi hazmedemeyen taraftarların kendisini ve annesini tehdit ettiğini ifade etti. Genç çalıştırıcı, bu tehditlerin sosyal medya hesabından yapıldığını ifade etti.

"450 ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"

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450 ölüm tehdidi aldığını söyleyen Nagelsmann, "Eleştirilerle başa çıkabilecek biriyim. Ancak Instagram'dan 450 ölüm tehdidi almak çok farklı bir durum. Genelde her maçtan sonra kazansak da kaybetsek de en azından hayattaydım." dedi.

"ANNEMİ VURMAK İSTİYORLAR"

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Holiganların, annesini de hedef aldığını dile getiren genç teknik direktör, "Aslında okumuyorum ve çok mesaj siliyorum. Birçok insanın beni öldürmek istediği açık. Ama hiç ilgisi olmayan annemi de vurmak istiyorlar. Önemsemiyorum. İnsanlar istediklerini yazabilir ama bu yazdıkları biraz fazla, anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH KARNESİ

Bu sezonun başında Bayern Münih'te teknik direktörlük koltuğuna oturan Julian Nagelsmann, Bavyera ekibiyle 28 karşılaşmaya çıktı. 34 yaşındaki genç çalıştırıcı ile Bayern Münih 20 galibiyet alırken, sahadan 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı.


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