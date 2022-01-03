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Son dakika... Bu kare artık mazide kaldı! Galatasaray'da Fatih Terim depremi

03.01.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de kötü gidişi bir türlü durduramayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılarda Denizlispor maçından sonra bir araya gelen teknik direktör Fatih Terim ile başkan Burak Elmas'ın toplantısı yönetim kurulunu tatmin etmedi. Çarpıcı kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetimin deneyimli hocayla yolları ayırması da gündemde.

Son dakika... Bu kare artık mazide kaldı! Galatasaray'da Fatih Terim depremi

Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırarak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray, Süper Lig'de adeta dibe vurdu. Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılması dahil birçok radikal kararın alınması gündemde.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR FİKRİ ARTIK MASADA

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Fanatik'in haberine göre, Burak Elmas ve Fatih Terim’in Denizlispor maçından sonra yaptığı son toplantı başkan ve yönetim kurulunu memnun etmiş değil. Radikal kararlar almaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin gündeminde Fatih Terim'le "yolları ayırma ve yeni teknik direktör" fikri de var.

FATİH TERİM'LE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

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Galatasaray'da kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bülent Bayraktar, Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Fatih Terim'le yola devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray yönetiminde son kararı başkan Burak Elmas verecek. Elmas'ın konuyla alakalı yakın zaman içinde karar alması bekleniyor. Burak Elmas başkanlığa seçilmesinin ardından Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Terim'in 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor.

ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRMIŞTI

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Fatih Terim 4. dönemine 2017-2018 yılında Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından gelmiş 2 sezon üst üste şampiyon olmuştu. 2019-2020 sezonunu 6. sırada tamamlayan Fatih Terim'li Galatasaray geçen sezon ise averajla şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Fatih Terim'li Galatasaray ilk yarısı tamamlanan ligi 27 puanla 10. sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'ndan elendi. Kupa ve Lig'de kötü gidişe rağmen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalarak büyük bir başarıya imza attı.

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Fatih Terim
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